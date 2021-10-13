ربيع: 534 مليون دولار زيادة في إيرادات قناة السويس خلال 10 أشهر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت إيرادات كبيرة تختلف عن السنوات الماضية، ففي الفترة بين 1 يناير و12 أكتوبر من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضية شهد زيادة عدد السفن المارة من 14650 سفينة إلى 15891 سفينة بزيادة 8.4%، أما العائد فقد ارتفع من 4 مليارات و326 مليون دولار إلى 4 مليارات و860 مليون دولار بزيادة 12.4% أي 534 مليون دولار.

أكبر كراكتين في الشرق الأوسط

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني، أن القناة لديها أكبر كراكتين في الشرق الأوسط، وهما مهاب مميش وحسين طنطاوي و4 قاطرات بقوة شد 70 طن و10 لانشات إرشاد و3 لانشات من فرنسا لمكافحة التلوث، وغيرها.

أعمال التطور مستمرة

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن أعمال التطوير في القناة مستمرة ولم تقف عند معين، حيث يجرى تطوير البحيرات المرة بواقع 10 كم، وهناك 30 كم أخرى في الجنوب، مع وجود 16 محطة للتحول الرقمي في القناة كلها.

خدمة العملاء باستمرار

وأردف: «نحرص على خدمة العملاء وتلبية طلباتهم، وكان الحجز الإلكتروني أبرز طلباتهم خلال الفترة الماضية».

تعافي حركة التجارة العالمية

وأشار، إلى أن التجارة العالمية والنقل البحري تعافيا وأصبحت مما كانت عليه في الماضي نتيجة لتحسن الوضع الوبائي، وكان لمصر نصيب من هذا التعافي، لافتًا إلى أن مصر اتخذت سياسة تسويقية بداية من يناير 2020 لمواجهة أزمة كورونا، حيث خصصت تخفيضات تتراوح ما بين 17% حتى 75% طبقا للمكان الذي تتحرك منه السفينة وهو ما أدى إلى مرور سفن في القناة لم تكن تمر بها من قبل بواقع 2559 سفينة.