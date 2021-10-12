رئيس قناة السويس بعد تصدر الهيئة قائمة فوربس: لا يرضينا إلا الصدارة

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على اختيار مجموعة فوربس لقناة السويس بقائمة أكبر 10 شركات لوجيستية على مستوى العالم، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعد تتويج لجهود هيئة قناة السويس، ونجاجها في تخطي العديد من التحديات والأزمات خلال العامين الماضي من ظهور وباء كورونا وما تعلق به من مشكلات وأزمات، معلنا في الوقت ذاته أن احتلال قناة السويس للمرتبة الثانية بهذه القائمة، لا يرضيهم، وأن المركز الأول فقط هو ما يرضي الهيئة وعامليها، رغم شكره الكبير للمجموعة على هذا الاختيار.

ملف أزمة السفنية الجانحة

وقال «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم الثلاثاء، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويشارك في تقديمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن نجاح الهيئة في إدارة أزمة ملف السفينة التي جنحت بالقناة وعلقت الملاحة بها نحو 6 أيام، مشيرًا إلى أنها كانت من الأمور التي دفعت تلك المجموعة، للانتباه إلى النجاح الذي تقدمه الهيئة على كافة المستويات.

قناة السويس تحتل المركز الثاني بقائمة «فوربس»

وحول احتلال قناة السويس للمرتبة الثانية بهذة القائمة، أوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن هذا لا يرضيهم لأن أعينهم دائما على المركز الأول، موجها في الوقت ذاته الشكر لتلك المجموعة على اختيارها لشركة قناة السويس، واعدًا الجميع بمزيد من العمل في الفترة القادمة لتتويج الشركة بالمركز الاول بهذه القائمة خلال العام المقبل.

وكانت قد اختارت مجموعة «فوربس»، هيئة قناة السويس، ضمن قائمة أكبر 10 مؤسسات لوجيستية في الشرق الأوسط لعام 2021، حيث جاءت في المركز الثاني للتصنيف، بعد موانئ دبي العالمية، بحسب بيان رسمي أصدرته قناة السويس.

أسامة ربيع يشكر عمال قناة السويس

وخلال ذلك البيان وجه رئيس هيئة قناة السويس الشكر إلى كل العاملين بها، مؤكدا أنهم كانوا على قدر المسؤولية، وقدموا نموذجًا فريدًا في العمل الوطني المخلص، في مختلف الظروف لتظل راية القناة عالية.