قناة السويس ضمن قائمة «فوربس» لأكبر 10 مؤسسات لوجيستية.. والفريق ربيع: تتويج لجهودنا

اختارت مجموعة «فوربس»، هيئة قناة السويس، ضمن قائمة أكبر 10 مؤسسات لوجيستية في الشرق الأوسط لعام 2021، حيث جاءت في المركز الثاني للتصنيف، بعد موانئ دبي العالمية، بحسب بيان رسمي أصدرته قناة السويس.

رئيس هيئة قناة السويس: تخطينا العديد من التحديات والأزمات

بدوره، علق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على اختيار هيئة قناة السويس ضمن قائمة «فوربس»، قائلًا إنَّه يعد تتويجًا لجهود الهيئة ونجاحها في تخطي العديد من التحديات والأزمات التي واجهتها على مدار العام وأبرزها جائحة كورونا، وأزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة «إيفرجيفن».

وشدد الفريق ربيع، على أنَّ ما شهدته قناة السويس ومشروعاتها من طفرة خلال السنوات القليلة الماضية لم يكن ليتحقق لولا الدعم الدائم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على متابعة المستجدات الخاصة بمشروعات تطوير المجرى الملاحي والمشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي تتبناها الهيئة

رئيس قناة السويس يشكر العاملين بالهيئة

ووجه الفريق ربيع، التحية للعاملين بالهيئة في كل مواقع العمل، مؤكّدًا أنَّهم «كانوا على قدر المسؤولية وقدموا نموذجًا فريدًا في العمل الوطني المخلص في مختلف الظروف لتظل راية القناة عالية».

واعتمدت «فوربس» في اختيار المؤسسات والشركات على عدة أسس أهمها: تقييم حجم الشركة من حيث الأصول والإيرادات والقيمة السوقية، إضافة إلى تحديد نسبة حركة التجارة التي مكنتها الشركة وأهميتها الاقتصادية، فضلًا عن حساب كمية البضائع المنقولة أو المخزنة.