بعثتنا التعليمية باليابان: نجحنا في إعلاء اسم كلية الزراعة في الخارج

قال الدكتور هاني الشيمي، المستشار الثفافي ورئيس البعثة التعليمية المصرية باليابان، إنه وزملائه نجحوا في إعلاء اسم كلية الزراعة بالأوساط العالمية، حتى احتلت مرتبة متقدمه بالتصنيف الدولي الانجليزي QS.

وأضاف «الشيمي»، خلال مداخلة له عبر الفيديو من طوكيو ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أنه قد احتفل منذ شهرين بإصدار البحث رقم 100 في تاريخه، وهي الأبحاث التي جرى اعتمادها ونشرها، في مختلف المجلات العلمية العالمية المختلفة، واستفاد منها أكثر من 3 آلاف عالم.

الشيمي: احتفلت بإصدار البحث رقم 100 في تاريخي

وفنّد رئيس البعثة التعليمية المصري باليابان: «دي إضافة كبيرة لينا في هذا التخصص، والعالم لما بيكون عنده أبحاث من كلية معينه ده بيساهم في إعلاء اسم وتصنيف الكلية عالميا وفي مختلف الأوساط». موضحًا أنه خلال ترأسه البعثة التعليمية المصرية في اليابان، كان دائم التواصل مع طلابه في مختلف الدول الإفريقية، كما نشر 8 أبحاث علمية خلال تواجده باليابان، وأشرف أيضًا على عدد من طلبة الماجستير والدكتوراه بالدول الإفريقية المختلفة، والطلاب المصريين.

وأكد أن الخبراء بمركز التفكير للدول الإفريقية في عاصمة دولة كينيا، يهتموا بوضع استراتيجيات لدعم التعليم والبحث العلمي، وأنه يقدم سنويًا الآلاف من الباحثين للحصول على العضوية في المركز، وهو شرف كبير لأي باحث الانضمام فيه، «تم اختياري عضوا للأكاديمية الإفريقية للعلوم في كينيا، وهي تهتم بتطوير البحث العلمي في قارة أفريقيا».

تعاون مصري ياباني في التعليم والصحة

وأشار «الشيمي» إلى أن التعاون المصري الياباني في مجالي التعليم والصحة أدى إلى سفر عدد من أعضاء هيئة التدريس المصريين إلى اليابان من أجل التعليم، ومن ثم عودتهم لإفادة بلدهم، لافتًا إلى أن قانون البعثات الذي أقره البرلمان في عام 2020، منع مكوث الحاصل على منحة حكومية من البقاء في الدولة التي سافر إليها، ولكن يجب عليه العودة إلى مصر من أجل تطوير القطاع الذي حصل على المنحه فيه.

وتابع: «في اليابان وصل عدد الباحثين 500 باحث قبل جائحة كورونا، وده البرنامج اللي الرئيس السيسي أمر أنه يتفذ في 2016، وبدأناه فعليًا في 2018، وهناك 2500 مدرس مساعد من كافة الجامعات المصرية حصلوا على الدكتوراه في تخصصات نادرة منها ترشيد المياه المستخدمة في الزراعة والري، وهي تكنولوجيا متطورة تستخدمها اليابان، بمحاصيل مقاومة للجفاف أو الملوحة» وعن أول زراعة رئة أوضح: «بسبب سفر البعثات المصرية إلى اليابان هناك فريق طبي مصري سيقوم بإجراء أول زراعة رئة بجامعة عين شمس بعد تدريبهم على يد أعظم أساتذة في زراعة الرئة باليابان، والسفير المصري هناك، نجح أخيرا في إنهاء المفاوضات الخاصة بدخول الموالح المصرية للسوق الياباني».