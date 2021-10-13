«الأعلى للآثار»: البعثة المصرية عملت حاجات محصلتش منذ 1500 سنة

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مجال الحفائر والاكتشافات الأثرية يشهد جديدًا في مصر كل ساعة، لافتًا إلى أن أعضاء البعثة المصرية يعتلون سقالات ارتفاعها يزيد عن 20 مترًا لإزالة التكلسات والاتساخات وعوامل التعرية برؤوس الكباش وهو ما سيؤدي إلى ظهور ألوان مرة: «عندنا بنات بيطلعوا سقالات 20 متر من الصبح وتنزل الساعة 5 آخر النهار».

وأضاف، أنه على مدار 4 سنوات وأكثر، المرممون والمرممات المصريون استطاعوا فعل أشياءً لم تحدث منذ 1500 سنة، حيث كانت تماثيل ضخمة جدا بارتفاع 12 متر ووزن 75 طن للملك رمسيس الثاني محطمة منذ 1500 عام، فقد جرى تكسير بعضها إلى 57 قطعة وأخر لـ43 قطعة، ولكن البعثة المصرية رممتها بعدما خافت البعثات الأجنبية.

قنوات عالمية ستنقل الافتتاحات الكبرى خلال نوفمبر

وتابع وزيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين محمود السعيد ونهى درويش، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يتابع العمل الجاري الذي شهد طفرة غير عادية، موضحًا: «زي ما أبهرنا العالم في نقل المومياوات الملكية هنبهر العالم في احتفالية الأقصر وجزء منها طريق الكباش، لأنها ستضم كل معابد الأقصر، وأجمل مناطق سياحية وأثرية في العالم موجودة في الأقصر، وهناك قنوات عالمية تنتظر هذا الحدث».

240 بعثة أجنبية في مصر.. واليد العليا لبعثتنا لأول مرة منذ مئات الأعوام

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه على مدار السنوات الأربع الماضية أصبح العالم يتحدث عن الاكتشافات الأثرية بأيادٍ مصرية خالصة رغم وجود أكثر من 240 بعثة أجنبية تعمل في مصر، لكن اليد العليا للبعثة المصرية، بعدما كانت للأجانب لمئات السنوات، مشيرًا إلى أن أخبار الاكتشافات الأثرية المصرية تتصدر العنوان الرئيسية في الصحف الدولية، لدرجة أن بعضها يتناول هذه الأخبار كخبر عاجل.