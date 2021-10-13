تعليق نجيب ساويرس على حريق مهرجان الجونة السينمائي: خد الشر وراح

تصدر تعليق نجيب ساويرس على حريق مهرجان الجونة السينمائي، محرك البحث «جوجل» وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد أن رآه عدد كبير من الجمهور يتعامل مع الأزمة بشكلٍ بسيط، رغم أنّ الحادث وقع قبل ساعاتٍ قليلة من حفل الافتتاح.

اللى يجي في الريش بقشيش

وجاء تعليق نجيب ساويرس على حريق مهرجان الجونة السينمائي، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمدينة الجونة، عصر اليوم الأربعاء، حيث قال: «الحريق خد الشر وراح، واللي يجي في الريش بقشيش»، متابعًا: «يا جبل ما يهزك ريح.. ولازم نقبل من ربنا الحلو والمر».

الضيوف هتيجي بكرة ومش هتلاقي أي آثار للحريق

وتضمن تعليق نجيب ساويرس على حريق مهرجان الجونة السينمائي، أن أعمال الترميم قائمة على قدم وساق للانتهاء منها خلال ساعات قليلة، قائلًا: «الضيوف هتيجي بكرة ومش هتلاقي أي آثار للحريق تمامًا».

ضيوف مهرجان الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي

وكشف القائمون على مهرجان الجونة السينمائي، برئاسة انتشال التميمي، عن قائمة ضيوف الدورة الخامسة، أبرزهم يسرا، وبشرى، وآسر ياسين، وكريم محمود عبد العزيز، وباسل الخياط، وشريف منير، وإيناس الدغيدي، وأشرف عبد الباقي، وسوسن بدر، وروجينا، ولبلبة، وسمية الخشاب، وداليا البحيري، وريهام عبد الغفور، وعلا رشدي، ونجلاء بدر، وإلهام شاهين، وأنوشكا، وهالة صدقي، وأمير المصري.

كما تشمل قائمة الضيوف، طارق لطفي، ونيللي كريم، وسوسن بدر، ومنى زكي، وأنوشكا، وليلى علوي، وبسمة، وأحمد داوود، وأمينة خليل، وهدى المفتى، ومايا دياب، ومريم الخشت، وأحمد فهمي، وتارا عماد، وأحمد شاكر، وبسنت شوقي، وهنا شحة، وعلي الطيب، وريا أبي راشد، ويسرا اللوزي، وثراء جبيل، ومحمد فراج، وعمر الشناوي، ومايان السيد وآخرين.