مفاجأة.. تفاصيل جديدة بشأن حريق مهرجان الجونة السينمائي

بعد ساعة من اندلاع حريق هائل بـ مهرجان الجونة السينمائي تساءل الجمهور عن حقيقة إلغاء المهرجان وإصابة أي من الفناني وتغيير مكان حفل الافتتاح، حيث كشف انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة لـ«الوطن»، عن أنّ قاعة حفل الافتتاح لم يلحق بها أي خسائر على الإطلاق، والساعات المقبلة ستشهد تعديل ما أتلفه الحريق.

حقيقة إصابة الفنانين بحريق مهرجان الجونة السينمائي

وأضاف التميمي أنّ أيًا من الفنانين لم يصب في حريق الجونة، حيث وصل معظمهم إلى الفنادق، والساعات المقبلة تشهد توافد فنانين آخرين، نافيا ما تردد عن تأجيل المهرجان.

سميح سويرس يكشف حقيقة تأجيل المهرجان

وقال سميح ساويرس: «إن شاء الله نلحق ندهن الأماكن اللي تأثرت بالحريق، وكان في ماس كهربائي في محل وصل لمكان قريب مرتفع من القاعة، بس مأثرش على المسرح، وكل الأمور هتكون تمام على موعد الافتتاح».

وأكد ساويرس، أنّ المسرح الرئيسي لم يتضرر، والحريق سببه ماس كهربائي، وجار إصلاح الجزء المحترق خلال ساعات، وغدا لن يشعر أحد بآثار الحريق.

وكان سميح ساويرس وصل إلى القاعة الرئيسية التي اندلع بها حريق الجونة اليوم، قبل ساعات قليلة من حفل الافتتاح الذي كان مقررًا له مساء غد الخميس، للوقوف على الخسائر الأولية للحريق.

واستعان ساويرس، بعدد من المهندسين الاستشاريين، لتفقد القاعة المفترض عقد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بها غدًا الخميس، للوقوف على إمكانية إجراء إصلاحات بها بشكل سريع، أو البحث عن بديل آخر لاستقبال حفل الافتتاح الذي يحضره عدد كبير من النجوم بمختلف دول العالم، منذ انطلاق المهرجان في دورته الأولى.