بريد الوطن.. أنا شجرة

قبل منك كنت شجرة

ثابتة فوق أرضى لسنين

ألف قلب سمعت ضحكه

واترويت من ألف عين

م اللى بكيوا عند جدرى

واللى دابوا فى حسن بدرى

واللى كانوا فى حر شوقهم

تحت ضلى مسنودين

فى اللى شافنى حلوة خضرة

واللى سابنى وروحه حاضرة

واللى كان درويش فى حبى

وفى مقامى بنى له حضرة

شجرة يعنى وشفت ياما

كل واحد ساب علامة

اللى خربش جلدى عادى

لاجل يرسم قلب فاضى

واللى حدّف قلبى طوبة

واللى مر فى عمرى هادى

وانقسمت ف عز حزنى

مال عليك الغصن باسك

والنهارده أنا برضه شجرة

نص عاش ثابت فى أرضى

نص عاش مزروع فى راسك

نجلاء نعيم

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