بريد الوطن .. أعيدي لي معاشي يا وزيرة التضامن الاجتماعي

أنا رجل قاربت على الخمسين من عمرى، أعانى من أمراض بالقلب، وسبق أن أجريت عملية قلب مفتوح، واستبدلت فيها الصمام المترالى، كما أعانى من تضخم بالبطين الأيسر، وارتجاع متوسط بالصمام الأورطى، وكنت أصرف معاشاً مستحقاً لوالدى المتوفى، الذى كان يعمل موظفاً فى هيئة الإصلاح الزراعى، لكنى فوجئت فى شهر أبريل الماضى بتوقف المعاش الذى كنت أتقاضاه، وعندما تم عرضى على القومسيون الطبى أقر بحالتى المرضية، غير أن مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم أوصت بعدم جواز حصولى على المعاش، والآن أنا بدون معاش رغم حالتى الصحية التى سبق أن أوردتها... أناشد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فحص حالتى وإعادة المعاش مرة أخرى لى.

علاء الدين أحمد بركات

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