بريد الوطن .. قتيل العشق
كتب:
الوطن
08:43 م | الأحد 10 أكتوبر 2021
صورة تعبيرية
آه لمصرع قتيل العشق
من سيف هند
لمقدام من فوق الجواد صنديد
يشق الطريق للوادى
أبحث عن ديارها
قالوا تسكن بين الوديان
تقطن مثل الغزلان
آه من بنت الوادى
لها جفون مهند
فجعلتنى قتيلاً
من جمان سيفها
بنت الوادى هند
إسماعيل يوسف عفيفى
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