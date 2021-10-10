بريد الوطن .. قتيل العشق

آه لمصرع قتيل العشق

من سيف هند

لمقدام من فوق الجواد صنديد

يشق الطريق للوادى

أبحث عن ديارها

قالوا تسكن بين الوديان

تقطن مثل الغزلان

آه من بنت الوادى

لها جفون مهند

فجعلتنى قتيلاً

من جمان سيفها

بنت الوادى هند

إسماعيل يوسف عفيفى

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