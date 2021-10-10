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محمود مسلم

بريد الوطن .. قتيل العشق

كتب:

الوطن
08:43 م | الأحد 10 أكتوبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

آه لمصرع قتيل العشق

من سيف هند

لمقدام من فوق الجواد صنديد

يشق الطريق للوادى

أبحث عن ديارها

قالوا تسكن بين الوديان

تقطن مثل الغزلان

آه من بنت الوادى

لها جفون مهند

فجعلتنى قتيلاً

من جمان سيفها

بنت الوادى هند

                                            إسماعيل يوسف عفيفى  

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