وزارة الهجرة تعلن عن 20 فرصة عمل بألمانيا.. التفاصيل وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الهجرة المصرية، عن فتح باب التقدم لعدد 20 فرصة عمل لفنيي الإلكترونيات بألمانيا، كما كشفت عن أن آخر يوم لتقديم الطلبات سيكون الأربعاء الموافق، 22 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا» (THAMM) بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية، الذي يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل هذه الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الهجرة، كما جاء عبر صفحة الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظائف وزارة الهجرة

وسيتم فتح باب التقديم لعدد 20 فني إلكترونيات، للراغبين في العمل بألمانيا، وسيتم فتح باب التقديم في الخمس تخصصات التالية:

1. فني إلكترونيات لتكنولوجيا التشغيل.

2 . فني إلكترونيات للأجهزة والأنظمة.

3 . فني إلكترونيات لنظم وتكنولوجيا التشغيل الآلي.

4 . فني إلكترونيات لتكنولوجيا الطاقة والبناء.

5 . مُركب الأنظمة الكهربائية.

ولمزيد من المعلومات عن المهام الوظيفية المطلوبة لكل تخصص برجاء زيارة الرابط التالي من (هنا)

كيفية التقديم على وظائف وزارة الهجرة

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الفرصة القيام بذلك عن طريق ملء الاستمارة من خلال الضغط على هذا الرابط وإرسالها إلى THAMM@EMIGRATION.GOV.EG بحلول الموعد النهائي لتقديم الطلبات وهو الأربعاء 22 سبتمبر الجاري.

وسيجد المتقدم للحصول على هذه الوظائف كافة التفاصيل عن معايير الاختيار ومزايا البرنامج وإرشادات عملية التقديم وعملية الاختيار مذكورة في الاستمارة المرفقة في الرابط أعلاه، كما سيتم تناول أي أسئلة تفصيلية أخرى في الندوة التعريفية المقدمة للمرشحين المدرجين في القائمة المختصرة فقط.

وشددت وزارة الهجرة على أنه لن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد، على أن يتم ملء الاستمارة إلكترونيا فقط، وأنه سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاه للمعايير.