تطبيق إلغاء الكتاب الورقي وتحويل المناهج إلى إلكترونية في الجامعات

انتظمت الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، في يومها الخامس على التوالي، منذ انطلاقها وفقًا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ولأول مرة منذ إنشاء أول جامعة مصرية يلغى الكتاب الورقي الجامعي، إذ حولت المناهج الدراسية إلى إلكترونية، تماشيًا مع توجهات الدولة في التحول الرقمي، وتنفيذًا لاستراتيجة التنمية المستدامة للدولة المصرية.

انتظام الدراسة في جامعة دمنهور دون رصد أي مشكلات

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن الدراسة انتظمت بمختلف الفرق منذ الأسبوع الجاري، دون رصد أي مشكلات بشأنها، وجرى تطبيق قرار الأعلى للجامعات الحكومية بشأن إلغاء الكتاب الورقي الجامعي، وكذلك تحويل المناهج الإلكترونية، موضحًا أنه جرى وضع المقررات الدراسية على المنصات التعليمية المختلفة للجامعة أو المنصة التعليمية الموحدة المركزية، وكذلك وضع المناهج والمقررات على اسطوانات مدمجة، مشيرًا إلى التشديد علي تطبيق الساعات المعتمدة بمختلف الكليات، بالإضافة إلى تعديل لوائح عدد من الكليات لتطبيق الساعات.

وأضاف رئيس جامعة دمنهور أن إلغاء الكتاب الورقي الجامعي وتحويله إلى إلكتروني يأتي في إطار التحول الرقمي للجامعات والدولة المصرية، مؤكدًا أن حقوق أعضاء هيئة التدريس محفوظة كاملة في النظام الجديد.

وضع المقررات الدراسية على المنصات التعليمية

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، إنه جرى الانتهاء من وضع جميع المقررات الدراسية على المنصات التعليمية المختلفة، وتحويلها إلى الكترونية واسطوانات مدمجة، مؤكدًا أن الدراسة منتظمة في الجامعة بمختلف الكليات تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات الحكومية.