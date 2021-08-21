اتحاد الناشرين يناقش بدائل الكتاب الجامعي الورقي الثلاثاء

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، أنه يُجرى بحث البدائل المتاحة لنشر الكتاب الجامعي ورقيًا مع ناشري هذه النوعية من الكتب، وذلك في ضوء توجه معظم الجامعات المصرية لإقرار المناهج التعليمية إلكترونيًا اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، ما سيؤثر على عدد كبير من ناشري الكتب الجامعية.

اجتماع ناشري الكتاب الجامعي

وأضاف محمد السقا، رئيس لجنة الإعلام بالاتحاد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيعقد اجتماع بمقر الاتحاد مع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 24 أغسطس الجاري، لمناقشة وضع تصور ومقترحات وسبل لهذا الموضوع ليتسنى تقديمها إلى وزارة التعليم العالي.

وكان المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أقر في مايو الماضي تحويل الكتاب الجامعي في صورته النمطية إلى كتاب إلكتروني، بدءً من العام الدراسي المقبل 2021-2022، على أن يُعمم القرار على الجامعات المختلفة، وذلك في إطار التحول الرقمي للجامعات المصرية.

في سياق منفصل، وفي إطار الخدمات التي يقدمها اتحاد الناشرين للأعضاء لتسهيل حصول الناشرين المسافرين للمعارض العربية والدولية على لقاح كورونا والحصول على شهادة الحصول على القاح، دعا الاتحاد طالبي لقاح كورونا بالتسجيل على منصة وزارة الصحة والسكان للحصول على رقم التسجيل، على أن يتم تجميع تلك البيانات في ملف كامل وسيتم ارسالها من خلال الاتحاد إلى وزارة الصحة، ليتسنى تجميع تلك البيانات وإرسالها من خلال الاتحاد الى وزارة الصحة ليتم إخطار المتقدمين بموعد الحصول على اللقاح في أقرب وقت.

وأطلقت لجنة النشاط الاجتماعي بالاتحاد مؤخرًا مبادرة «اطمن على صحتك»، والتي يمكن للناشر من خلالها إجراء جميع أنواع التحاليل والفحوصات الشاملة بأسعار مميزة جدًا.

وتعاقد الاتحاد مع معامل «البرق» للتحاليل الطبية لإجراء كافة التحاليل والفحوصات الطبية المختلفة لجميع الناشرين وأسرهم والعاملين لديهم بأسعار مميزة جدًا.