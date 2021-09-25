الجامعات تودع الكتاب الورقي.. والعام الجديد بنظام الساعات المعتمدة

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة، استعدادتها للعام الدراسي الجديد 2021- 2022، بناء على تعليمات وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تعمل الجامعات على إنهاء خطة التطعيمات ضد فيروس كورونا «كوفيد 19»، لجميع منسوبيها مع إجراء الكشف الطبي لجميع الطلاب قبل العام الدراسي الجديد، مع الاستعداد لتطبيق نظام الدراسة بالساعات المعتمدة.

تجهيز المنصات التعليمية وفقا لأحدث النظم العالمية

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أنه في إطار خطة التحول الرقمي، الذي تشهده الجامعات الحكومية، جرى تجهيز المنصات التعليمية، وفقا لأحدث النظم العالمية، وتحميل المقررات الدراسية كاملة عليها، لتحل بديلا عن الكتاب الجامعي الورقي، مع الاحتفاظ الكامل بحقوق الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن العام الجامعي المقبل سيكون عاما متميزا وفريدة من نوعه، حيث سيشهد التوسع في الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بـ6 كليات، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والأعلى للجامعات، وانتهاء عصر الكتاب الورقي والاعتماد على الكتب الإلكترونية المحملة على منصات الجامعة التعليمية المختلفة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة وفقا لتوجهات الدولة المصرية، قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي بكافة قطاعاته، مضيفا أنه جرى تحديث المنصات التعليمية لتواكب متطلبات العصر الحديث، ونظم التعليم الرقمية، موضحا أن الحقوق الكاملة للملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس محفوظة وكفلها القانون، مضيفا أن المستهدف أن يتم تطعيم منسوبي الجامعة بلقاح كورونا مع بدء العام الدراسي الجديد 9 أكتوبر المقبل.

الجامعات: حقوق الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس في الكتاب الإلكتروني محفوظة

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، إنه بدءا من العام الدراسي الجديد لن يكون هناك أي كتاب أو شيت أو نماذج ورقية للدراسة بمختلف الكليات، مؤكدا أنه في ظل التحول الرقمي، جرى وضع المقررات الدراسية كاملة على المنصات التعليمية المختلفة، المركزية أو التابعة للجامعة والكليات، مع تدشين منصة رقمية شاملة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للتعامل عليها، مضيفا أن الجامعة ستبدأ من العام الدراسي الجديد تطبيق الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، تنفيذا للقرارت الوزارية.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خطة الجامعة بشأن تطعيمات كورونا تسير بصورة إيجابية، مؤكدا أنه مع بداية العام الدراسي الجديد سيتم الانتهاء من تطيعم كل منتسبي الجامعة بلقاح فيروس كورونا.