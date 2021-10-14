تفاصيل معرض الشارقة للكتاب.. «إسبانيا» ضيف شرف و«مصر» أكبر المشاركين

تنظم هيئة الشارقة لكتاب الدورة الـ40 من معرض الكتاب، بمشاركة 85 كاتبا من 22 دولةً، تحت شعار «هنا.. لك كتاب»، والتي تشهد تنظيم أكثر من 970 ندوة وورشة إبداعيّة وعرضا وأمسيةً وحوارا.

وترصد السطور التالية، أبرز ما تشهده الدورة في الفترة من 3 حتى 13 نوفمبر 2021، كما يلي:

يحتفي المعرض بإسبانيا ضيف شرف الدورة الجديدة، مستضيفا 41 كاتبا وفنانا ومبدعا إسبانيا في حوار مفتوح مع المشهد الثقافي العربي، يتجسد في 25 نشاطا وفعالية تتوزع على الأدب، والفنون بأنواعها خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب.

929 دار نشر عربية و637 دار نشر أجنبية

وتجمع أجنحة المعرض هذا العام 929 دار نشر عربية، 637 دار نشر أجنبية، تعرض مجتمعةً 110 آلاف عنوان بمختلف لغات العالم، على مساحة تصل لأكثر من 10 آلاف متر، وتتصدر قائمة المشاركات جمهورية مصر العربية بـ295 دار نشر، والإمارات بـ250، المملكة المتحدة 138، لبنان 112، سوريا 93، والأردن 76.

ومن أبرز دور النشر الأجنبية المشاركة، 87 دارا من الهند، 48 من الولايات المتحدة الأمريكية، 26 من إيطاليا، و16 من كندا والبرازيل، و14 من إسبانيا، و12 من المكسيك وفرنسا، وتشارك لأول مرة في المعرض 9 دول هي: كولومبيا، جنوب السودان، الكاميرون، كينيا، مالاوي، رواندا، تنزانيا، أوغندا، وزيمبابوي.

البرنامج الثقافي

وتستضيف الدورة نخبة من ألمع الشخصيات الأدبية والفنية والثقافية، حيث تجمع على أرض المعرض أكثر من 85 كاتبا من 22 دولةً، وتتضمن أجندة هذه النسخة 440 فعالية ثقافية، يقدمها نخبة من المبدعين في مختلف المجالات.

طالب الرفاعي.. شخصية العام الثقافية

ويحتفي المعرض في دورته الجديدة بالروائي الكويتي طالب الرفاعي شخصية العام الثقافية للمعرض، تقديرا لمسيرته الإبداعية في كتابة الرواية، والقصة القصيرة، والنقد الأدبي، وتدريس فنون الكتابة الإبداعية، ودوره في التجديد في الأدب الخليجي ونقل جماليات المكان وعمق ثقافة أهله، وبناء جسر تواصل بين الحراك الثقافي العربي ونظيره الغربي خلال أكثر من 3 عقود متواصلة.

كبار الأدب العالمي في ضيافة الشارقة

ومن أبرز الأسماء الأجنبية المشاركة: الكاتب عبدالرزاق قرنح الحاصل على جائزة نوبل للآداب 2021، وتعد مشاركته في المعرض أول حضور عالمي له بعد نيله الجائزة، وكريس جاردنر صاحب كتاب «الطريق إلى السعادة»، ومن فرنسا الكاتب ياسمينة خضراء؛ وأميتاف جوش الحاصل على جائزتين (جرامي لايف تايم) للإنجازات، وجائزة (دان ديفيد)؛ وتشيتان بهاجات؛ والمخترعة الصغيرة جيتانجالي راو، وغيرهم من الكتاب والمبدعين والفنانين.