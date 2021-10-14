استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين في عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية

استشهد جندي من عناصر الجيش العربي السوري، وجرح ثلاثة آخرون، جراء اعتداء جوي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، باتجاه منطقة تدمر بريف حمص الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصدر عسكري، أنه «حوالي 11.34 دقيقة من مساء الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر في ريف حمص، واستهدف خلال العدوان برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به، ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية».

وكانت الدفاعات العسكرية الجوية السورية قد تصدت في الـ8 من شهر أكتوبر الحالي، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ، استهدف مطار التيفور بريف حمص الشرقي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وكان السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، قد كشف عن مدى توافق رؤية مصر وروسيا بشأن الأزمة في سوريا، مؤكدا أن هناك رؤية مشتركة في أهمية استعادة استقرار سوريا ووحدة أراضيها، والقضاء على التهديد والإرهاب.

وشدد «شكري»، على أهمية أن تعود سوريا إلى نطاقها العربي، فكل ذلك نحن نتوافق حوله، وبالتأكيد أن روسيا لها وضع خاص في سوريا، وهذا أمر نتفهمه.

وأشار وزير الخارجية، خلال مداخلة هاتفية يوم 4 أكتوبر الماضي، في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أيضا اهتمام بإنهاء التواجد التركي على الأراضي السورية، وخروج المقاتلين الأجانب الموجودين على الأراضي السورية.

وكان «شكري» قد عقد اجتماعًا مع نظيره الروسي، مشيرًا خلال المؤتمر الصحفي للقاء أنه تطرق لعدة قضايا أثناء مباحثاته مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بشأن استقرار المنطقة وتطورات الساحة الإقليمية والدولية.