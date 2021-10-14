عمرو محمود ياسين في ذكرى وفاة والده الأولى: مازلنا نكرم من أجل خاطرك

وجّه السيناريست عمرو محمود ياسين، رسالة إلى والده الفنان القدير محمود ياسين، في ذكرى رحيله الأولى، حيث توفى في مثل هذا اليوم 14 أكتوبر عام 2020، عن عمر ناهز الـ79 عامًا، بعد صراع مع المرض، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا.

الذكرى السنوية الأولى لـ وفاة محمود ياسين

وأحيا عمرو محمود ياسين، الذكرى السنوية الأولى لـ وفاة والده، من خلال رسالة وجهها إليه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بقوله: «أبي الحبيب الغالي، في ذكراك الأولى أتحدث عن عام مضى بدونك لم يكن كمثل أي عام بحياتي، عام كامل بدون أب».

نجل محمود ياسين: تُفتح لنا أبواب المحبة من أجله

واستطرد نجل محمود ياسين، قائلًا: «لم أكن أفهم أبدًا كيف يتأقلم البشر مع الحياة إذا فقدوا السند والظهر؟ ولكن أحب أن أقول لك أنك أبليت في الدنيا بلاءًا حسنًا يا والدي الحيبب فإننا نُكرم لخاطرك وتتفتح لنا أبواب المحبة والتقدير لأجل اسمك».

وتابع: «لازلنا نعيش بالسند والظهر، لازلنا نستقوى بك ويشتد عودنا بحسن سيرتك وحب الناس وتقديرهم لك، لازلنا يا أبي الحيبب نعيش في ظلك فلقد أبليت بلاءًا حسنًا، وتركت لنا إرثًا إنسانيًا رائعًا، سيعيش معنا لآخر يوم بحياتنا حتى نلقاك، اطمئن وارقد في سلام، يرحمك ربي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة».

وقدم الفنان الكبير محمود ياسين، ما يزيد عن 250 عملًأ فنيًا ما بين سينما ودراما ومسرح وإذاعة، ومع انطلاقته في عالم الفن في ستينيات القرن الماضي، خطف الأنظار إليه ووقف أمام أشهر نجمات السينما أبرزهن شادية، فاتن حمامة، سعاد حسني، ماجدة، نادية لطفي، مرورًا بالفنانة نجلاء فتحي، ميرفت أمين، بوسي، نبيلة عبيد، نادية الجندي، مديحة كامل.