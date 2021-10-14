اتحاد العمال يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد: يقضي على أزمة استمارة 6

أكد الدكتور عماد حمدي نائب رئيس اتحاد العمال، أن قانون العمل من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، لافتًا أنه يوفر السلم الاجتماعي وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن.

وأوضح حمدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن اتحاد عمال مصر طالب بقانون عمل جديد يحدث التوازن بين طرفي علاقة العمل وهم صاحب العمل والعمال.

وأشار حمدي، إلى وجود مشاكل كبيرة منها تعثر التسوية الودية بين طرفي العمل وبطئ عملية التفاوض وعدم وجود محاكم عمالية متخصصة، ومشاكل استمارة 6 وتوقيع العامل على استقالته، متابعًا أن القانون القديم لم يتناول العمالة غير المنتظمة ولم يعطي ذوي الهمم حقوقهم.

وأضاف حمدي، أن قانون العمل الجديد تناول بعض النقاط المهمة، مؤكدًا أن أهمية القانون تحتم مناقشته في حوار مجتمعي مع اتحاد عمال مصر وممثلي العمال وعقد لجان استماع لبحث النقاط الخلافية أثناء مناقشة هذا المشروع.

وتابع حمدي، أن من أهم النقاط هي ما يعرف باستمارة 6 حيث كان يوقع العامل على استقالته مع توقيعه لعقد العمل، موضحًا أن مشروع القانون الجديد عالج هذا الموضوع بحيث يكون هناك 4 نسخ لعقد العمل مع العامل وصاحب العمل ومكتب التأمينات ووزارة العمل للقضاء على موضوع التلاعب.

وطالب حمدي، بإضافة أخرى بأن تكون الاستقالة موثقة من مكتب العمل عن طريق العامل، مشددًا على أن ذلك يقضي على مشكلة استمارة 6 واستغلال حاجة الشباب للعمل وتوقيعهم على استمارة 6.

وأكد حمدي، أن القانون الحالي يضمن أن العامل يحصل على شهرين كحد أدنى عن كل سنة خدمة عند مغادرته العمل بالفصل التعسفي، لافتًا أن القانون يلزم عرض العامل على محكمة عمالية عند إيقاف العامل على أن يحصل على أجر شهرين كامل لحين انتهاء عرضه على المحكمة العمالية.