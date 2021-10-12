«القوى العاملة» بالشيوخ تبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

عقدت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، اجتماعاً، اليوم، برئاسة المهندس عبدالخالق عياد، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وممثلي وزارات الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والعدل والمالية.

القانون يراعي حقوق المرأة العاملة

وأكّد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منه، مشيراً إلى أنَّ مشروع القانون راعى تمامًا حقوق المرأة العاملة، موضحاً أنَّه تمّ إجراء حوار مجتمعي مع كل الأطراف حتى تمّ الوصول إلى تصوّر تشريعي يخدم مناخ الاستثمار والعمل ويتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية.

إشادة «الشيوخ» بقانون العمل الجديد

ومن جهته، أشاد المهندس عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بمشروع القانون، مؤكّدًا حرص أعضاء اللجنة على أن يخرج القانون بشكل يتوافق مع التغيرات الايجابية التي شهدتها مصر في السنوات القليلة الماضية، مبينًا أنَّ سيكون صالحاً للمستقبل المتوسط والبعيد لضمان التوازن بين الاستقرار والأمان الوظيفي للعامل مع حفظ حقوق أصحاب الأعمال.

وتتضمن أجندة التشريعات في دور الانعقاد الجديد، عدة مشروعات قوانين أبرزها مشروع قانون العمل الجديد، فقد منح مشروع القانون الذي انتهى مجلس النواب من مناقشة جميع مواده، عدة مزايا في مختلف مراحل العلاقة بين صاحب العمل والعامل، خاصة العمالة غير المنتظمة وموظفي القطاع الخاص، وكذا سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.

مطالبات برلمانية بسرعة تنفيذ القانون

وكان أعضاء مجلس النواب، قد طالبوا الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بسرعة عرض مشروع قانون العمل الجديد على الجلسة العامة، وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، يونيو المقبل، خاصة أنَّه يضع ضمانات جديدة للعمال.