أبرز حقوق الموظفين في قانون العمل الجديد 2021.. منها موعد التعيين

أقر قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021 حقوق العاملين في القطاع الخاص من خلال تنظيم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، والإيفاء ببعض الحقوق مثل موعد التعيين للعمالة المؤقتة، وسن المعاش، ومكافأة نهاية الخدمة، وحقوق المرأة في حالة الوضع، وهو ما جعل الكثيرين يبحثون عن حقوق العاملين في قانون العمل الجديد للقطاع الخاص.

وتستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حقوق العاملين في قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021، في السطور التالية..

حقوق الموظفين في قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021

وجاءت حقوق الموظفين في قانون العمل الجديد، كالآتي:

- يجب الزام صاحب العمل بتعين الموظف حال مرور 4 أعوام من وجوده في مكان عمله، مع تحديد الأجر الكامل في العقد الجديد.

- ويتم الزام صاحب العمل بعدم إلغاء عقد العمل غير محدد المدة لعدة أسباب منها «تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون أو انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون».

- إعفاء العامل من دفع رسوم إقامة الدعاوى القضائية ضد أصحاب العمل، فوفقا لنص قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021 تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

- يمنح القانون بعض المميزات للعاملين منها توفير سبل الانتقال والإقامة في المناطق النائية، وتوفير شروط السلامة والصحة المهنية، فضلا عن تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم وتوفير أدوات العمل اللازمة لهم، وتنظيم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية ذات الصلة.

- أجبر قانون العمل صاحب العمل، لدعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية بما تحددة اللائحة، وتقديم المنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات بما تحددة اللائحة.

- كما تم تحديد سن المعاش حيث نص على عدم جواز تحديد سن المعاش أو التقاعد يقل عن 60 عاما، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، إذا لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد لبعد الـ60، ومع ذلك فإنه يحق للعامل الاستمرار في عمله بعد بلوغه الـ60 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش تطبيقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وفقا لقانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021.

- وحدد القانون بعض مميزات للعاملين بعد سن المعاش، منها الحصول على مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأول وأجر شهر عن كل السنوات التالية لها، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجزة والوفاة بقانون التأمين الاجتماعي، وتكون المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن، كما تُحسب المكافأة على آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج.

بعد وفاة الموظف، ينص على أن يستمر عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته، كما يصرف صاحب العمل لأسرة العامل المتوفي ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه، كما يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.