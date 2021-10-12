السيسي يتناول في مباحثاته مع رئيس المجر أزمة سد إثيوبيا وقضايا المنطقة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم مع نظيره يانوش أدير، رئيس جمهورية المجر، في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة بودابست، وذلك في إطار اليوم الثاني للزيارة الرسمية لسيادته للمجر.

وأقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

مباحثات منفردة وموسعة بين الرئيسين

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أجرى مباحثات منفردة، تلتها مباحثات موسعة مع رئيس المجر، حيث أعرب في مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال المجري، مشيدا بعلاقات الصداقة المصرية المجرية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات المجرية في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي، بأن الرئيس المجري، رحب بالرئيس والوفد المرافق له، معربا عن تقدير المجر لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

الرئيس المجري يشيد بتجربة مصر التنموية الناجحة

كما أشاد الرئيس المجري بالتجربة التنموية الناجحة التي تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس في جميع المجالات والمشروعات القومية الكبرى الجارِ تنفيذها، مؤكدا حرص بلاده على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

وقد أكد الرئيس من جانبه أن الاستثمارات والصناعات المجرية، لديها فرصة كبيرة حاليا للتواجد في السوق المصرية، للاستفادة من البنية التحتية الحديثة في مصر، وللنفاذ منها إلى الأسواق الأفريقية، خاصةً في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمع مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية، مؤكدا على الترحيب الشعبي في مصر بالتعاون مع المجر وزيادة استثماراتها وأنشطتها التجارية.

كما أشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق الجاري بين البلدين الصديقين في مجال الموارد المائية وإدارتها، خاصةً ما يتعلق بمحطات معالجة المياه، وذلك في ضوء الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة لدى المجر في هذا المجال.

تطورات الأزمة الليبية

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المباحثات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بتطورات الأزمة الليبية، والأوضاع في أفغانستان، والجهود المشتركة للتصدي لتداعيات جائحة كورونا، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وقد أشاد الرئيس المجري في هذا الإطار بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي.

كما تم تبادل الرؤى بشأن جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، في ضوء ما تمثله تلك الظاهرة من تهديد حقيقي على مساعي تحقيق التنمية في المنطقة والعالم، حيث أكد الرئيس على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لحصار تلك الآفة على كافة المستويات، في حين أشاد الرئيس المجري بالمقاربة الشاملة التي اتبعتها مصر في الحرب على الإرهاب من خلال علاج جذور المشكلة عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفكر المتطرف الذى يؤدى إلى الإرهاب.

التطورات الجارية في قضية السد الإثيوبي

كما تطرقت المباحثات إلى التطورات الجارية في قضية السد الإثيوبي، حيث أكد الرئيس على الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، وذلك استنادا إلى قواعد القانون الدولي والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في هذا الشأن، في حين أعرب الرئيس المجري عن تفهم بلاده التام لموقف مصر وأهمية مياه النيل بالنسبة لها، مؤكدا أن تسوية هذه القضية من شأنها تعزيز الاستقرار بالمنطقة بالكامل.

تطورات عملية السلام

كما تم أيضا تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عملية السلام، حيث ثمن الرئيس المجري التحركات المصرية الأخيرة في هذا الصدد، التي أفضت إلى تحقيق وتثبيت الهدوء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين، خاصةً من خلال المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة.