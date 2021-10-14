محكمة جنوب القاهرة تحسم قرارها في «متحرش الطالبية» بعد قليل

تحسم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم الخميس، قرارها على المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«متحرش الطالبية».

تفاصيل القضية

ووجّهت النيابة العامة للمتهم ويعمل ترزي، تهمة التحرش بطفلة داخل إحدى العقارات في منطقة بولاق الدكرور.

وكانت النيابة العامة، طالبت الأجهزة الأمنية بسرعة عمل تحرياتها بشأن الواقعة، وجاء في التحريات التي أجرتها المباحث، أنّ المتهم مضطرب نفسيا ويتلقى العلاج داخل مستشفى جامعة عين شمس.

وذكرت التحريات أنّ المتهم تحرش بالطفلة بأن دلف إلى منزلها، وصعد إلى الطابق الأول وتحرش بها ولامس مناطق عفتها.

الضحية طفلة عمرها 11 عاما

وكان والد الطفلة حرر بلاغا في قسم شرطة بولاق الدكرور، وتبيّن من التحريات التي أجراها المقدم محمد طبلية رئيس المباحث، أنّ الطفلة طالبة بالمرحلة الابتدائية وتبلغ من العمر 11 عاما، وحال عودتها لمسكنها عقب شراء بعض المستلزمات، لحق بها شخص مجهول بمدخل العقار وصعد بها إلى درج سلم الطابق الأول وتحرش بها.

المتهم «ترزي» وعمره 47 عاما

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت في وقت سابق، القبض على المتهم، وتبيّن من خلال التحريات الأولية أنّ المتهم يدعى «مصطفى. ط»، ويبلغ من العمر 47 عاما، ويعمل ترزي حريمي.

وذكرت التحريات أنّ المتهم استغل الطفلة حال دخولها إلى عقار أسرتها، وأوهم الطفلة أنّه يريد أن يستفسر منها عن شيء، وأقنعها بالصعود معه إلى الطابق الأول من العقار بهدف هتك عرضها.