عاجل.. النيابة تواجه «متحرش الطالبية» بالطفلة ووالدها وفيديو الجريمة

قالت مصادر أمنية وقضائية، إن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في واقعة التحرش بطفلة داخل عقار في فيصل، وأنها تجري مواجهة قانونية بين المتهم والطفلة المجني عليها ووالدها أمام النيابة.

وخلال التحقيقات تعرفت الطفلة على المتهم، وقالت إنه تحرش بها عندما صعد معها إلى الطابق الأول، وعندما صرخت تركها ونزل من على السلام مسرعًا قبل أن يخرج الجيران.

فيديو الإدانة

وأضافت المصادر أن النيابة العامة واجهت المتهم بدليل الإدانة وهو فيديو التحرش الذي أظهر المتهم واقفًا أمام العقار، وعندما شاهد الطفلة اقترب منها وتحدث معها حتى خدعها بأنه يرغب في الصعود إلى صديقه في إحدى الشقق بالعقار.

وتابعت المصادر بأن النيابة العامة لا تزال تباشر تحقيقاتها في الواقعة بسماع أقوال المتهم وأقوال الطفلة وأسرتها، ولم تصدر أي قرارات حتى الآن.

التحريات

وأكدت التحريات صحة جريمة التحرش لتربص المتهم بالفتاة وصعوده للعقار بدون مصلحة وأنه لم يكن من سكان العقار أو حتى صاعدًا إلى أي من السكان ، وأن المتهم نزل بعد دقائق من صعوده مع الطفلة ما يؤكد ضلوعه في الجريمة.