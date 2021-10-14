مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة سيدة في حادث تصادم بأسيوط

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم، بينهم رضيع حديث الولادة وأُصيبت سيدة، في حادث تصادم وقع قبل قليل بين سيارتين «ربع نقل»، بالقرب من كمين النقب دائرة مركز أبنوب في محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثث والمصابة للمستشفى الجامعي.

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بدائرة المركز ووجود وفيات ومصاب.

انتقل فريق من مباحث المركز وسيارات الإسعاف والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارتين «ربع نقل»، وأسفر عن وفاة «حمدان عطالله أحمد، 39 سنة، مقيم بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب، وعادل عبد العزيز، 28 سنة مقيم بمحافظة الجيزة، وطفل عمر يومين»، وتم نقل الجثث لمشرحة أسيوط العمومية.

كما أسفر الحادث عن إصابة «مروه شاذلي عبد المتجلي»، 20 سنة، وجرى نقلها لمستشفى أسيوط الجامعي، فيما دفع مجلس مدينة أبنوب بمعدات لرفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.