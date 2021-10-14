تعيين 58 شابا واستخراج 181 شهادة قياس مهارة ورخصة مزاولة حرفة بمطروح

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، بتعيين 58 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب من ذوي الهمم والقدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين وصل عددهم 209 طالب عمل.

وأوضح عاطف درويش، مدير مديرية القوى العاملة بمطروح، في تقريره للوزير عن إنجازات شهر سبتمبر الماضي، أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا، بصرف 110 آلاف جنيه لـ 44 عاملا من المسجلين بالمديرية.

حملات تفتيش لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وفى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 119 منشأة، والقيام بـ 22 حملة تفتيشية، وبحث 5 شكاوى، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 22 محضر سلامة وصحة مهنية، فضلا عن عقد 5 ندوات توعية.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استخراج 181 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال التفتيش العمالي قامت بالتفتيش على 256 منشأة، وأسفر عن تحرير 74 محضرا لمنشآت مخالفة، وبحث 2 شكوى عمالية.