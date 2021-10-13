بريد الوطن.. وظيفة لمريض فشل كلوى يا وزير القوى العاملة

أنا رجل مريض بالفشل الكلوى المزمن، وقد أصبت به منذ أن كنت فى المرحلة الإعدادية، صاحبه هشاشة وخشونة فى العظام وتركيب مثانة صناعى متصلة بقسطرة، يتم تغييرها أسبوعياً، بالإضافة إلى ضغط دم مرتفع وأنيميا مزمنة وفيروس سى نشط، وبرغم كل تلك الظروف الصحية الصعبة، فإننى استطعت أن أنهى تعليمى، وحصلت على بكالوريوس فى العلوم الزراعية قسم تكنولوجيا وعلوم أغذية بتقدير عام جيد جداً، ولكنى لم أعثر على عمل، والآن أنا متزوج، ولدى ثلاثة أولاد ولا أملك أى مصدر دخل، حتى معاش تكافل وكرامة متوقف وقد قدمت العديد من التظلمات بلا جدوى، أناشد السيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توفير وظيفة مناسبة لى ولظروفى الصحية.

حجازى السيد - جهينة - سوهاج

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