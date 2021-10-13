«القوى العاملة» تحتفي بتخريج أول دفعة تدريب صيفي لطلبة الجامعات بالإسكندرية

احتفت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بتخريج أول دفعة من المتدربين تفعيلًا لبروتوكول التعاون مع جامعة الإسكندرية، وذلك للتدريب الصيفي لطلبة الجامعة لتوعيتهم بجميع المجالات والخدمات التي تقدمها وزارة القوى العاملة من خلال مديرياتها في جميع المحافظات، وعن طريق مكاتبها المنتشرة في أنحاء الجمهورية من خدمات التشغيل، والتدريب، والتفتيش، وتلقي الشكاوى العمالية، وفض منازعات العمل.

توفير فرص عمل لائقة للشباب وذوي القدرات الخاصة

وبينت وزارة القوى العاملة، أنَّه من خلال برنامج التدريب الصيفي يتمّ توفير فرص العمل اللائقة للشباب وذوي القدرات الخاصة، إضافة إلى عرض فرص المشروعات الصغيرة المتاحة أمام من يرغب منهم في بدء مشروع خاص به وتدريبه على مبادئ ريادة الأعمال.

منح المتدربين شهادة تفيد اجتياز الدورة التدريبية في احتفالية خاصة

وقال ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة، إنَّ المتدربين قد تم منحهم شهادة تفيد اجتياز هذه الدورة التدريبية في احتفالية خاصة بديوان عام المديرية، وقد بعث المشاركين في الدورة بخالص الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان على رعايته لهذه الدورات التدريبيه التي أضافت للطلبة وأثقلت خبراتهم في مجالات جديدة بالنسبة لهم.