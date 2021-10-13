«القوى العاملة» تحصل 578 ألف جنيه مستحقات 4 مصريين بالرياض

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 4 مواطنين مصريين، بلغت 137 ألفًا و962 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل 578 ألفًا و60 جنيهًا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إنَّ محمد سعفان وزير القوى العاملة كلف المكتب بمتابعة مستحقات 4 مواطنين مصريين يعملون بالرياض بالمملكة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

مصري يحصل على حكم قضائي بإلزام شركة بدفع 49 ألف ريال سعودي

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنَّ المكتب نجح في الحصول على مستحقات كل من المواطن «محمد.ط.ح» مهندس بشركة مقاولات، وذلك بحصوله على حكم قضائي بإلزام الشركة بدفع 49 ألفًا و610 ريالات سعودية أجور متأخرة.

كما نجح المكتب في الحصول على مستحقات المواطن «أحمد.م.أ» والذي كان يعمل بمطعم للمأكولات البحرية بعد حصوله على حكم قضائي بإلزام المطعم بدفع 25 ألفا و283 ريالًا سعوديًا قيمة مستحقاته، كما تمّ الحصول على مستحقات المواطن «هيثم.ف.أ» والذي كان يعمل بأحد المطاعم بالرياض وحصل على حكم قضائي بإلزام المطعم بدفع 60 ألفًا و69 ريالًا سعوديًا قيمة مستحقاته، وذلك بعد مخاطبة وزارة الخارجية لمساعدة المواطنين فى تنفيذ الأحكام الصادر لصالحه.

تحصيل مستحقات مواطن مصري توفي بالرياض

وتمّ تحصيل مستحقات المواطن «سامي.م.ع»، والذي وافته المنية بالسعودية وكان يعمل سائق بشركة مقاولات عامة بالرياض، وتمّ إيداع مبلغ 3 آلاف ريال قيمة مكافأة نهاية الخدمة في حساب مستحقات ورثة العاملين المصريين التابع السفارة تمهيداً لتحويله لذوي المتوفى بمصر.

وقدم المواطنين المصريين الشكر لوزير القوى العاملة، على الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالي بالرياض على رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.