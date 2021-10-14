محطات في حياة محمود ياسين.. رفض وظيفة الحكومة واحترف التمثيل

أحب التمثيل منذ صغره، وأبدع في تجسيد أدوار الشاب الوسيم الرومانسي، كما اشتهر بأعماله التاريخية والوطنية حيث كان يتميز بأداء صوتي رخيم وصوت مميز، وقدم لنا مسيرة حافلة بالأعمال الفنية بين المسرح والسينما والدراما، إنه فتى الشاشة الأول الفنان القدير محمود ياسين الذي تحل اليوم الذكرى الأولى على وفاته، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2020، لتفقد السينما المصرية واحدًا من أبرز معالمه.

وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز المحطات في حياة الفنان محمود ياسين:

بداية محمود ياسين في المسرح

وُلد محمود ياسين يوم 2 يونيو عام 1941، بمدينة بورسعيد، وكان والده أحد العاملين في هيئة قناة السويس قبل تأميمها، تخرج من كلية الحقوق عام 1956، ثم بعدها التحق بالمسرح القومي، واشترك في إحدى المناسبات وحصل على المركز الأول في ثلاث تصفيات مختلفة، وفي نفس الوقت جاء قرار تعيينه في بورسعيد بشهادته ولكنه رفضها واختار يكمل طريقة في التمثيل والفن الذي أجادهما.

قدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 20 مسرحية، بدأها بدور البطولة في مسرحية «الحلم» تأليف محمد سالم وإخراج عبد الرحيم الزرقاني، ومن بعدها مسرحيات: وطني عكا، عودة الغائب، واقدساه، سليمان الحلبي، وليلى والمجنون، وغيرهم.

أعماله السينمائية

ثم اتجه إلى السينما في وقت متأخر، وشارك بأدوار صغيرة في البداية، في أفلام منها: الرجل الذي فقد ظله، القضية 68، شئ من الخوف، ثم بدأ مسيرة البطولة من خلال فيلم «نحن لا نزرع الشوك» بجوار الفنانة شادية ومن إخراج حسين كمال، وقدم بعدها العديد من أعماله السينمائية الناجحة والتي تخطى عددها 150 فيلمًا.

ومن أبرز أعماله الفنية: «أفواه وأرانب، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي، سنة أولى حب، سوق العصر، الحرافيش، ولا يزال التحقيق مستمرًا»

الثنائي محمود ياسين ونجلاء فتحي

شارك الفنان محمود ياسين مع الفنانة نجلاء فتحي في أكثر من 25 فيلمًا سينمائيًا قدم خلالها الثنائي أجمل قصة حب في الأعمال الفنية، وكان بداية التعاون بينهما من خلال فيلم أختي عام 1971، وسيناريو وحوار محمد مصطفى سامي، وإخراج هنري بركات، ثم تعاون الثنائي بعدها في العديد من الأفلام منها: حب وكبرياء، الوفاء العظيم، لا يا من كنت حبيبي، مدافن مفروشة للإيجار، وغيرها من الأعمال التي أحبها الجمهور.

أخر أعمال محمود ياسين

وكان أخر تلك الأعمال السينمائية فيلم «جدو حبيبي» الذي شارك فيه عام 2012 بجوار الفنانة بشرى، لبنى عبد العزيز، أحمد فهمي، ومن تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.