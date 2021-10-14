«التضامن»: استهداف أكثر من 10 آلاف مدرسة للتوعية بقضية المخدرات

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم البدء في حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية في 2017، مؤكدا أن نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية كانت 12%، وانخفضت حاليا من 1% إلى 1.5%، بسبب الرادع وتحويل كل الحالات الايجابية للنيابة العامة بشكل مباشر، مؤكدا أن الاستمرارية والتوسع في الحملات لعب دورا هاما في انخفاض النسبة، حيث تم الكشف على أكثر من 12 ألف سائق خلال العام الماضي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

ولفت «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات لاستكمال هذه الحملات، مشيرا إلى أن هذا العام يتم استهداف أكثر من 10 آلاف مدرسة للتوعية بقضية المخدرات، من خلال رابطة الشباب المكونة من 31 ألف شاب متطوع، للقيام بتنفيذ برامج التوعية على مستوى المدارس.

بيوت التطوع بالجامعات بدأت العمل فعليا

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن بيوت التطوع بالجامعات بدأت العمل فعليا في جامعات القاهرة وحلوان وسوهاج والزقازيق، وسيكون هناك بيت تطوع قريبا في محافظة قنا، مشيرا إلى أنها تعمل على نشر الوعي داخل الجامعات واستقطاب الأسر الجامعية للعمل في قضية مناهضة المخدرات.

ولفت إلى أن الوقاية من المخدرات تبدأ في المرحلتين الإعدادية والثانوية، بناءً على الأدلة العلمية، وفي المرحلة الابتدائية بقضية التدخين، مؤكدا أن نسبة تعاطي المخدرات بين طلاب الثانوية العامة وفقا لآخر بحث هو 7%.

بدء تطبيق فصل الموظف المتعاطي للمخدرات منتصف ديسمبر

وأشار إلى ان هناك بعض الجامعات الخاصة طلبت من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الكشف على سائقي الحافلات الجامعية، مؤكدا أنه في منتصف ديسمبر سيبدأ تطبيق فصل الموظف المتعاطي، موضحا أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية تقدم أكثر من 8 آلاف موظف طواعية للعلاج من الإدمان.