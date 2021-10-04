التضامن: توعية الأسر بأضرار الإدمان بالمناطق السكنية بديلة العشوائيات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرة لتوعية الأسر بمخاطر الإدمان وتنفيذ حملة الزيارات المنزلية، للتوعية حول أضرار تعاطي المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023».

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في بيان صادر له اليوم الإثنين، أنه زار كلا من مناطق التالية: «النهضة، مساكن السلام، والمحمودية، مساكن الزهراء، اطلس 4444، مساكن العبد، ملاعب شيحة، شيخ البلد، ايجيو، اسبيكو، مساكن الدلتا، مساكن الصعيد» والمناطق القريبة لمنطقة المحروسة بمحافظة القاهرة.

تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات

وأكد الصندوق، أنه يتم تقديم الخدمات العلاجية من الإدمان مجانًا، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات»، ويتم أيضًا تنفيذ برامج توعوية بالمناطق الجاري تطويرها.

توعية الأسر بشكل مباشر عن أضرار المخدرات

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المبادرة تستهدف توعية الأسر بشكل مباشر عن أضرار المخدرات وكيفية اكتشاف حالات التعاطي والإدمان المبكر، وكيفية الوقاية من الوقوع في براثن الإدمان وبعد الشباب عن أصدقاء السوء.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى استمرار تنفيذ برامج التوعية في العديد من المناطق السكنية الجديدة البديلة للعشوائيات مثل منطقة «وروضة السيدة، وحي الأسمرات، وبشاير الخير، والمحروسة، وحى الضواحي ببورسعيد».

توفير خدمات تأهيلية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان

من جانبه قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الزيارات المنزلية تأتى ضمن المبادرات التوعوية التي ينفذها الصندوق في العديد من المناطق السكنية الجديدة البديلة للعشوائيات، موضحًا أن ذلك من خلال اتخاذ تدابير فعالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.

وأشار عثمان، إلى أن هذه المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات» على المستوى القومي، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج التوعوية في المناطق الجاري تطويرها وتقديم الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان.

ترحيب الأهالي بحملات التوعية

ولاقت حملة طرق الأبواب تجاوبًا كبيرًا من الأهالي في هذه المناطق الذين حرصوا على الاستماع لمتطوعي الصندوق خلال تنفيذ مبادرات التوعية عن أضرار الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض.

وتستهدف الحملة زيادة الوعي بين الأهالي، وبالأخص الشباب والمراهقين، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات من خلال التواصل مع كافة الأسر المقيمة بهذه المناطق.

كما تقدم 38 شباب و3 فتيات من أهالي هذه المناطق للعلاج من الإدمان مجانًا وفي سرية تامة من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق.

‫توعية السائقين في مواقف «السلام والنهضة والزهراء»

وفي نفس السياق نفذ صندوق علاج الإدمان مبادرة «توصل بالسلامة» لتوعية السائقين في مواقف «السلام والنهضة والزهراء»، بأضرار تعاطى المخدرات، حيث تستهدف المبادرة تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل السائقين والعمال بالمحلات والورش المتواجدة في هذه المناطق من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وأن حبوب التعاطي تعطي قوة في التركيز في السواقة وأنها تزيدهم أيضا قوة لتطبيق فترتين في العمل وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى السائقين والعمال.