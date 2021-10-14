رئيس التحرير

محمود مسلم

استكمال تنفيذ مشروع ممشى وتراك الدراجات في العبور بطول 4 كم

به چيم مفتوح

كتب:

الوطن
11:01 ص | الخميس 14 أكتوبر 2021
استكمال تنفيذ مشروع ممشى وتراك الدراجات في العبور بطول 4 كم

أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جار استكمال أعمال إنشاء ممشى وتراك الدراجات بعرض 4 أمتار وبطول 4 كم، في الحي التاسع بالمدينة، حيث يجري حاليا تزويد الممشى بمظلات حديثة و«برجولات»، من مواد سهلة الفك والتركيب ومتطلبات الاستدامة لتتحمل العوامل الجوية. 

وأشار رئيس جهاز العبور، إلى أنه تم تزويد المشروع بشبكة إنارة لأمان وسهولة التحرك واستخدام الممشى ليلاً لخدمة سكان المدينة وذويهم، كما تم تركيب أماكن الجلوس وإنشاء چيم متكامل مفتوح على مساحة 1000م، ويتكون من 34 لعبة مختلفة.

استكمال أعمال تركيب المعدات الرياضية للجيم

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جار استكمال أعمال توريد وتركيب المعدات الرياضية للچيم المفتوح لاستخدامه من قبل مرتادي ممشى وتراك الدراجات بالحي التاسع والطريق الرئيسي للمدينة، ومن المتوقع الانتهاء منه قريبا.

{"description":"\u0627\u0633\u062a\u0643\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0645\u0634\u0631\u0648\u0639 \u0645\u0645\u0634\u0649 \u0648\u062a\u0631\u0627\u0643 \u0627\u0644\u062f\u0631\u0627\u062c\u0627\u062a \u0628\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0628\u0637\u0648\u0644 4 \u0643\u0645 \u0628\u0627\u0644\u062d\u0649 \u0627\u0644\u062a\u0627\u0633\u0639 \u0628\u0627\u0644\u0645\u062f\u064a\u0646\u0629"}
{"description":"\u0627\u0633\u062a\u0643\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0645\u0634\u0631\u0648\u0639 \u0645\u0645\u0634\u0649 \u0648\u062a\u0631\u0627\u0643 \u0627\u0644\u062f\u0631\u0627\u062c\u0627\u062a \u0628\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0628\u0637\u0648\u0644 4 \u0643\u0645 \u0628\u0627\u0644\u062d\u0649 \u0627\u0644\u062a\u0627\u0633\u0639 \u0628\u0627\u0644\u0645\u062f\u064a\u0646\u0629"}
{"description":"\u0627\u0633\u062a\u0643\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0645\u0634\u0631\u0648\u0639 \u0645\u0645\u0634\u0649 \u0648\u062a\u0631\u0627\u0643 \u0627\u0644\u062f\u0631\u0627\u062c\u0627\u062a \u0628\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0628\u0637\u0648\u0644 4 \u0643\u0645 \u0628\u0627\u0644\u062d\u0649 \u0627\u0644\u062a\u0627\u0633\u0639 \u0628\u0627\u0644\u0645\u062f\u064a\u0646\u0629"}
{"description":"\u0627\u0633\u062a\u0643\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0645\u0634\u0631\u0648\u0639 \u0645\u0645\u0634\u0649 \u0648\u062a\u0631\u0627\u0643 \u0627\u0644\u062f\u0631\u0627\u062c\u0627\u062a \u0628\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0628\u0637\u0648\u0644 4 \u0643\u0645 \u0628\u0627\u0644\u062d\u0649 \u0627\u0644\u062a\u0627\u0633\u0639 \u0628\u0627\u0644\u0645\u062f\u064a\u0646\u0629"}
{"description":"\u0627\u0633\u062a\u0643\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0645\u0634\u0631\u0648\u0639 \u0645\u0645\u0634\u0649 \u0648\u062a\u0631\u0627\u0643 \u0627\u0644\u062f\u0631\u0627\u062c\u0627\u062a \u0628\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0628\u0637\u0648\u0644 4 \u0643\u0645 \u0628\u0627\u0644\u062d\u0649 \u0627\u0644\u062a\u0627\u0633\u0639 \u0628\u0627\u0644\u0645\u062f\u064a\u0646\u0629"}
{"description":"\u0627\u0633\u062a\u0643\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0645\u0634\u0631\u0648\u0639 \u0645\u0645\u0634\u0649 \u0648\u062a\u0631\u0627\u0643 \u0627\u0644\u062f\u0631\u0627\u062c\u0627\u062a \u0628\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0628\u0637\u0648\u0644 4 \u0643\u0645 \u0628\u0627\u0644\u062d\u0649 \u0627\u0644\u062a\u0627\u0633\u0639 \u0628\u0627\u0644\u0645\u062f\u064a\u0646\u0629"}
{"description":"\u0627\u0633\u062a\u0643\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0645\u0634\u0631\u0648\u0639 \u0645\u0645\u0634\u0649 \u0648\u062a\u0631\u0627\u0643 \u0627\u0644\u062f\u0631\u0627\u062c\u0627\u062a \u0628\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0628\u0637\u0648\u0644 4 \u0643\u0645 \u0628\u0627\u0644\u062d\u0649 \u0627\u0644\u062a\u0627\u0633\u0639 \u0628\u0627\u0644\u0645\u062f\u064a\u0646\u0629"}
{"description":"\u0627\u0633\u062a\u0643\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0645\u0634\u0631\u0648\u0639 \u0645\u0645\u0634\u0649 \u0648\u062a\u0631\u0627\u0643 \u0627\u0644\u062f\u0631\u0627\u062c\u0627\u062a \u0628\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0628\u0637\u0648\u0644 4 \u0643\u0645 \u0628\u0627\u0644\u062d\u0649 \u0627\u0644\u062a\u0627\u0633\u0639 \u0628\u0627\u0644\u0645\u062f\u064a\u0646\u0629"}
{"description":"\u0627\u0633\u062a\u0643\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0645\u0634\u0631\u0648\u0639 \u0645\u0645\u0634\u0649 \u0648\u062a\u0631\u0627\u0643 \u0627\u0644\u062f\u0631\u0627\u062c\u0627\u062a \u0628\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0628\u0637\u0648\u0644 4 \u0643\u0645 \u0628\u0627\u0644\u062d\u0649 \u0627\u0644\u062a\u0627\u0633\u0639 \u0628\u0627\u0644\u0645\u062f\u064a\u0646\u0629"}

اقرأ المزيد:

مواعيد تسليم شقق «دار مصر» في مدينة العبور والأوراق المطلوبة

حملة جديدة لإزالة الإشغالات في مدينة العبور.. وتحرير محاضر للمخالفين

«مجمع ورش ومستشفى مركزي ومحطة كهرباء».. تفاصيل تطوير مدينة العبور

جهاز مدينة العبور يشن حملة للتصدى للإشغالات ومخالفات تغيير النشاط

جهاز مدينة العبور يحذر ملاك الأراضي والوحدات من تغيير نشاط التخصيص

رئيس مدينة العبور: ننفذ 134 عمارة بتكلفة مليار و400 مليون جنيه