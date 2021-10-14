استكمال تنفيذ مشروع ممشى وتراك الدراجات في العبور بطول 4 كم

أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جار استكمال أعمال إنشاء ممشى وتراك الدراجات بعرض 4 أمتار وبطول 4 كم، في الحي التاسع بالمدينة، حيث يجري حاليا تزويد الممشى بمظلات حديثة و«برجولات»، من مواد سهلة الفك والتركيب ومتطلبات الاستدامة لتتحمل العوامل الجوية.

وأشار رئيس جهاز العبور، إلى أنه تم تزويد المشروع بشبكة إنارة لأمان وسهولة التحرك واستخدام الممشى ليلاً لخدمة سكان المدينة وذويهم، كما تم تركيب أماكن الجلوس وإنشاء چيم متكامل مفتوح على مساحة 1000م، ويتكون من 34 لعبة مختلفة.

استكمال أعمال تركيب المعدات الرياضية للجيم

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جار استكمال أعمال توريد وتركيب المعدات الرياضية للچيم المفتوح لاستخدامه من قبل مرتادي ممشى وتراك الدراجات بالحي التاسع والطريق الرئيسي للمدينة، ومن المتوقع الانتهاء منه قريبا.