باهر النويهي عن حكاية «هدف نبيل»: تحل قضايا المجتمع

تصدرت حكاية «هدف نبيل»، من مسلسل «ورا كل باب»، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتفاعل معها العديد من المتابعين، منذ بداية عرضها، خاصةُ لأنها تقوم بحل القضايا التي تواجه الشباب هذه الفترة بشكل مختلف، وهو ما جعلها أن تستحوذ على اهتمام العديد من الجمهور.

باهر النويهي: حكاية «هدف نبيل» تدور حول عدة مشكلات

وفي هذا الصدد تواصل «الوطن»، مع الفنان باهر النويهي، لمعرفة كواليس مشهده الشهير مع زوجته في حكاية «هدف نبيل» بمسلسل ورا كل باب الذي يعرض على قناة الحياة.

عرض الفنان باهر النويهي في حكاية «هدف نبيل»، من مسلسل «ورا كل باب»، مشكلة هامة تواجه المتزوجون حاليًا، وهي عدم استيعاب كلاً منهم لمشاكل الآخر، وهو ما ينتج عنه عدم التفاهم والعديد من المشكلات، ومن هذا المنطلق، قال النويهي لـ «الوطن» إن كل علاقة لها أفعالها ومشكلاتها، ولكن هذا طبيعي ويحدث في مجتمعنا بصفة مستمرة، لافتاً إلى أن هذه المشكلات ستظل موجودة في المجتمع.

أبطال حكاية هدف نبيل

وأشار باهر النويهي إلى دوره في حكاية «هدف نبيل»، من مسلسل «ورا كل باب»، أنه ضيف شرف في عدة مشاهد من حكاية (هدف نبيل)، مضيفًا أن الحكاية تدور حول عدة مشاكل يواجها المجتمع، وتقوم شخصية عم نبيل بحل هذه المشكلات بطريقة مختلفة، عن طريق العودة إلى العديد من القيم والعادات في الزمن الجميل.

ويذكر أن حكاية «هدف نبيل»، هي الحكاية السادسة من مسلسل «ورا كل باب»، وشارك في بطولتها العديد من الفنانين، مثل: صلاح عبد الله، محمود البزاوي، ديانا هشام، عايدة رياض، شريف خير الله، وغيرهم من النجوم، ويعد هذا العمل من إخراج أيمن صقر.تُعرض حكاية «هدف نبيل»، على شاشة الحياة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، و12 ظهراً.