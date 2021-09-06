موعد عرض مسلسل ورا كل باب كدبة كبيرة وملخص الحلقات الأولى

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل ورا كل باب كدبة كبيرة وملخص الحلقات الأولي التي تم عرضها خلال الأيام الماضية، حيث انطلق عرض الموسم الثاني من مسلسل «ورا كل باب» لأحمد زاهر وهنادي مهنا عبر قناة الحياة، وتحمل الحكاية الأولى من المسلسل اسم «كدبة كبيرة».

موعد عرض مسلسل ورا كل باب كدبة كبيرة

ويعرض ورا كل باب كدبة كبيرة من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة الحياة، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، و12 ظهرا.

ملخص الحلقات الأولى من مسلسل ورا كل باب كدبة كبيرة

تدور أحداث المسلسل في الصعيد، ويبرز العمل الدرامي جانب رومانسي درامي خلال الحلقات الأولى، حيث عرض أمس الأحد الحلقة الثانية، والتي شهدت ظهور الفنانة هنادي مهنا التي تجسد دور فتاة محجبة تقع في عدة مشكلات مع بطل العمل الفنان أحمد زاهر، ويتكون من حكايات منفصلة، كل حكاية تعرض في 5 حلقات، وعرض الموسم الأول منه قبل شهر رمضان 2021.

أحمد زاهر يجسد دور شخصية مشهورة في المجتمع

يقوم أحمد زاهر بتجسيد شخصية مشهورة في المجتمع ويتعرض لأزمة، فيضطر للذهاب الي قريته حتى يختفي عن الأنظار، فتقع في غرامه هنادي مهنا.

أبطال حكاية «كدبة كبيرة»

حكاية «كدبة كبيرة» من بطولة أحمد زاهر، هنادي مهنا، وإيمان سلامة، محمد ناصر، عماد رشاد، رضوي جودة، فتوح أحمد، صابرين، جمال عبد الناصر، محمد نجاتي، جيهان خليل، عابد عنان، سمر علام، والعديد من النجوم الآخرين، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

الإعلان الدعائي لحكاية «كدبة كبيرة»