ضمن مسلسل «ورا كل باب».. يوسف الأسدي يكشف تفاصيل شخصيته في حكاية «قلب مفتوح»

يعيش الفنان يوسف الأسدي، حالة من النشاط الفني، بعد نجاح دوره في مسلسل «الطاووس»، والذي لقى ردود أفعال إيجابية من الجمهور، حيث يشارك في حكاية «قلب مفتوح» وهي الحكاية الثانية من حكايات مسلسل «ورا كل باب» الموسم الثاني.

تفاصيل شخصية يوسف الأسدي في حكاية «قلب مفتوح»

وعن تفاصيل مشاركته في حكاية «قلب مفتوح»، كشف «الأسدي» لـ «الوطن»، أنه يجسد دور شخص يُدعى «يحيى»، يدرس خارج مصر، وتتناول الحكاية تأثير التكنولوجيا على أسرته.

وعبر الفنان عن سعادته بتلك التجربة، قائلًا: «مبسوط جدًا من كواليس العمل، وفكرة الحكايات وتجربة الـ5 حلقات مختلفة بالنسبالي أول مرة أجربها، ومبسوط بيها جدا»، مشيرًا أنه انتهى من تصوير المسلسل ومن المقرر عرضه الأسبوع الماضي.

الفكرة العامة لحكاية «قلب مفتوح»

وتناقش حكاية «قلب مفتوح» التأثير الإيجابي والسلبي للسوشيال ميديا والتكنولوجيا في حياة الأفراد، وهي من بطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدى رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدى، ومن تأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين.

كما يشارك «الأسدي»، في مسلسل «ورق التوت»، وهو من نوعية المسلسلات ذات الـ45 حلقة، وهو من بطولة شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، أسماء جلال، ويوسف الأسدي، وسلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف، إخراج حسام علي.

وانتهى الممثل الشاب من تصوير مسلسل «الحرير المخملي» الذي تدور أحداثه في مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية وحتى وقتنا الحالي في إطار 60 حلقة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية.

أبطال مسلسل «الحرير المخملي»

والمسلسل بطولة داليا مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري، والمسلسل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.