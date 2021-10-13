أسعار الذهب تحقق الارتفاع الثالث خلال تعاملات اليوم بـ14 جنيها

واصلت أسعار الذهب الارتفاع على مدار اليوم الأربعاء، لتسجل إجمالي الارتفاعات اليوم نحو 14 جنيها في جرام الذهب عيار 21، والذي يعد الأكثر شعبية في مصر.

كان نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، إن الأسعار تواصل الزحف لتصل إجمالي الارتفاعات حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم إلى 11 جنيها.

وأكد «نجيب»، أن سعر الجرام من الذهب عيار 21 سجل في التعاملات الصباحية أسعار تراوحت بين 760 جنيها إلى 770 جنيها، وواصل الارتفاع حتى سجل في التعاملات المسائية أسعار تتراوح بين 770 جنيها إلى نحو 782 جنيها تقريباً.

الأسعار العالمية للذهب

وعالميا حققت أسعار الذهب مكاسب وصلت إلى نحو 1.83%، إذ تخطى سعر الأوقية حاجز 1792 دولارا اليوم الأربعاء، بحسب وكالة بلومبرج.

وتوقع صندوق النقد الدولي استمرار التداعيات والتصدعات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا لفترة طويلة، حيث ستترك آثار ومظاهر في الفترة قصيرة الأجل.

كما توقع الصندوق الدولي في أحدث تقاريره التي أصدرها أمس الثلاثاء، أن يحقق الاقتصاد العالمي معدل نمو يصل إلى 5.9% خلال العام الجاري، مقدرا أن ينخفض المعدل بمقدار 1% في العام المقبل 2022 حتى يصل إلى 4.9% تقريباً، في ظل استمرارحالة عدم اليقين بشأن التطورات وتحور جائحة كورونا والتخوف من تفشي العدوي الجديدة

وتشهد الأسواق العالمية في الوقت الجاري حالة ارتباك شديدة مع تواصل ارتفاع معدلات التضخم والتخوف من حدوث موجات من الركود التضخمي خلال الفترة المقبلة، وهو ما انعكس على الأسواق المحلية، حيث شهدت أسعار بعض السلع الأساسية ارتفاعات متتالية مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 1.6%، مقارنة بمعدل تضخم 6.4 % خلال شهر أغسطس الماضي.