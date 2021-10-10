3 جنيهات تراجعًا في سعر الذهب.. والشعبة: غير محفز على الشراء

سجل«سعر الذهب» تراجعًا بقيمة 3 جنيهات خلال أسبوع واحد بالرغم من التذبذب الواضح بين الارتفاع والانخفاض، إلا أن الأوقية استقرت عند1757.43دولار للأوقية.

أسعار الذهب عالميا

يباع عيار 24 بسعر 56.47 دولار، فيما يباع 21 بسعر 41. 49 جنيه، وبلغ عيار18 نحو42.35 دولار.

تحركات الذهب خلال أسبوع

سجلت أسعار الذهب هبوطًا طفيفًا يوم الجمعة ليتخلى المعدن الأصفر عن مكاسبه المبكرة وتعرض المعدن النفيس لحالة من التقلبات، يوم الجمعة وذلك مع صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات 1.59% وهبوط الدولار أمام العملات الرئيسية.

وفي إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري، سجلت عقود الذهب هبوطًا هامشيًا يعادل دولارًا واحدًا عالميًا و3 جنيهات محليًا.

أسعار الذهب محليا

سجل عيار 24 سعر 880 جنيهًا، وبلغ عيار 21 سعر 770 جنيهًا وبيع عيار 18 سعر 660 جنيهًا، فيما بيع الجنيه الذهب سعر 6 الآف و160جنيه.

وقال واصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، إن ما حدث في سعر الذهب من تذبذب أرجأ عمليات البيع والشراء في المعدن النفيس خلال الفترة الحالية، وذلك لأسباب تتعلق بكون الأسعار حاليًا عند معدلات مرتفعة والتراجع لا يزال دون المستوى وغير محفز على الشراء.

وأشار واصف إلى أن ذلك أسهم أيضًا في حالة من التراجع الحاد في الطلب على شراء السبائك والعملات الذهبية، وذلك لكون الأسعار الحالية غير مناسبة للشراء لأغراض السبائك أو الادخار.

وكشف رئيس شعبة الذهب، أن الذهب ينتظر موجة صعود بعد مرور ة بفترة هدوء، مرجعًا إلى لجوء عدد من المستثمرين إلى جنى الأرباح وهو ما يؤدى إلى صعود الذهب.

بدوره، قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة لـ«الوطن»، إنه لا يوجد عوامل محفزة لشراء المشغولات خلال الفترة الحالية، مثل عدم وجود انخفاضات محفزة أو مناسبة لشراء، لا سيما مع تأجيل متعاملين للشراء لحين تسجيل أسعار الذهب معدلات انخفاض كبيرة.