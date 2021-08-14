10 معلومات عن شقيق سمير غانم.. كون فرقة مع عمر خيرت والتحق بالشرطة

لم يفوت حسام غانم شقيق الفنان الراحل سمير غانم أي يوم جمعة، إلا ويقوم بزيارة قبر شقيقه سمير غانم، منذ وفاة الأخير، حيث شارك حسام غانم في وداع شقيقه وقال كلمة مؤثرة في المقابر بعد دفن شقيقه تسببت في بكاء كل الحاضرين، «زفيته عريس، حب الناس دا كله رايحله، ربنا يرحمك يا حبيبي، ربنا يرحمه».

حسام غانم الذي يحرص على زيارة قبر شقيقه وزوجته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، كل جمعة، حظي بمكانة كبيرة عند شقيقه الراحل وتأثر جدًا بوفاته.

«الوطن»، ترصد لكم أبرز المعلومات عن حسام غانم شقيق الفنان الراحل سمير غانم، كما يلي:

1- هو أصغر أشقاء الفنان الراحل سمير غانم الأربعة.

2- ترتيبه الأخير في الذكور حيث ولد بعد شقيقهم «سيد» الذي توفي متأثرًا بإصابته بالفشل الكلوي وكان يشغل منصب مدير فرقة ثلاثي أضواء المسرح.

3- تخرج حسام غانم في كلية الشرطة مثل والدهم الراحل والذي كان ضابط شرطة برتبة لواء.

4- عمل لفترة كضابط شرطة قبل أن يستقيل.

5- استقال من الشرطة وسافر للولايات المتحدة الأمريكية.

6- يعمل حاليًا كمحام في الولايات المتحدة الأمريكية.

7- وصفه سمير غانم بأنه «جميل وامتداد لسمير غانم ودمه خفيف».

8- وصفه شقيقه الفنان الراحل سمير غانم أيضًا بأنه «طيب جدًا» و«بيترعب لو حد في أخواته جرى له حاجة ويموت نفسه عشان أخواته».

9- كان يحب الموسيقى منذ طفولته ويلعب الموسيقى ويغني وكون فرقة موسيقية أثناء الدراسة الثانوية برفقة زميله وقتها عمر خيرت بمدرسة الأورمان الثانوية قبل أن يفترقا.

10- لم يستمر في الفن وقدم في كلية الشرطة بناء على نصيحة شقيقه الأكبر الفنان سمير غانم واستقال من الشرطة أيضًا بناء على نصيحته ودعمه للسفر للخارج ووقف بجواره.