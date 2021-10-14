تفاصيل مصرع 25 شخصا بعد اندلاع حريق جنوب تايوان

اندلع، صباح اليوم، حريق في مبنى سكني بجنوب تايوان، حيث لقي 25 شخصًا مصرعهم وأصيب العشرات، وبحسب شبكة «ايه بي سي نيوز» الأمريكية، أكد مسؤولو إدارة الإطفاء في مدينة كاوشيونج على أن النيران اشتعلت في المبنى المكون من 13 طابقا الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، وأفادوا أن الحريق دمر العديد من طوابق المبنى.

جهود السلطات التايوانية في إخماد الحريق

ووفق وسائل الإعلام التايوانية بأن رئيسة تايوان، أصدرت تعليماتها للسلطات، بمتابعة عمليات الإنقاذ والمساعدة الأسر المتضررة والتحقيق في سبب الحريق، وأضافت أن شهود عيان سمعوا دوي انفجار داخل المبنى الذي تم تشييده قبل نحو 40 عاما في تمام الساعة الثالثة صباحا.

وأعلنت صحيفة «ابل ديلي»، عن وفاة 12 شخصا في وقت سابق بعد العثور عليهم وإرسالهم للمستشفى، وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إرسال 10 جثث من مكان الحريق إلى أماكن الدفن.

ضحايا حريق المبنى

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الحكومية عن بيان أصدرته إدارة الإطفاء، أن 52 شخصا تراوحت أعمارهم بين 10 و85 عاما أصيبوا جراء الحريق، وأضافت إدارة الإطفاء، أنه تم إخماد الحريق بعد عدة ساعات من الحريق، حيث ضم المبنى نحو 120 أسرة، وتم إرسال نحو 145 رجل إطفاء و72 سيارة إطفاء حريق.

حرائق مماثلة بتايوان

وقد شهدت تايوان العام الماضي، اندلاع حريق إثر انفجار في مصنع للأدوية لشركة «SCI Pharmtech» بمدينة تاويوان، حيث لقى شخص واحد على الأقل مصرعه، وأفاد محققون أنه بالرغم من التدخل الفوري لرجال الإطفاء إلا أن الحريق استمر بسبب تسرب المواد الكيميائية بالمجاري، وأضاف أنه وجد شخص مصاب، وهو عامل أجنبي مهاجر من الفلبين يبلغ من العمر 30 عامًا.