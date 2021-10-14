أروى جودة عن حريق الجونة لـ «الوطن»: المهم العمال بخير.. خد الشر وراح

قالت الفنانة أروى جودة، إن أكثر ما شد اهتمامها فى حريق مقر حفل افتتاح مهرجان الجونة، هو خروج العمال والفنيين بسلامة من الحادث الضخم الذي ضرب المقر فى الساعات الأولى من صباح أمس.

أروى جودة: أهم حاجة الناس خرجت بسلامة

وأوضحت أروى جودة فى تصريحات لـ «الوطن»، عقب مجيئها للجونة من أجل المشاركة فى فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان «كل ما شغل بالي وهمني هو خروج الناس بسلامة، وفى النهاية ما حدث أخذ الشر وراح».

أروى جودة: الدورة الخامسة ستكون ملهمة

اضافت «اتوقع أن تكون الدورة الخامسة ملهمة وهامة وذات أجواء رائعة مثلما كانت الحفلات السابقة».

وعن اختيارها لتكون عضوة فى لجنة تحكيم افلام البيئة قالت اروى «هذه المرة الاولى التى تنظم فيها جائزة خاصة لأفلام البيئة وانا سعيدة للغاية لاختياري لكي أكون عضوة فيها»

وكشفت القائمو على الدورة الخامسة لمهرجان الجونة، عن قائمة ضيوف مهرجان الجونة السينمائي 2021، من بينهم ليلى علوي، وسمية الخشاب، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، وطارق لطفي، ومنى زكي، ونيللي كريم، وأنوشكا، وبسمة، ولبلبة، وروجينا، وأشرف عبد الباقي، وريهام عبد الغفور، ونجلاء بدر، وسوسن بدر، وأحمد داش، وأحمد داوود، ومايا دياب، والمخرجة إيناس الدغيدي.

وتشمل قائمة ضيوف مهرجان الجونة السينمائي 2021، كلّ من بسنت شوقي، وهنا شيحة، وآسر ياسين، ونور، وريا أبي راشد، ودياموند عبود، وباسل الخياط، وهدي الأتربي، ويسرا اللوزي، وهدى المفتي، وناهد السباعي، وآدم الشرقاوي، وعلي الطيب، وعمر الشناوي، ومايان السيد، وجابي خوري، وعمرو محمود ياسين، وشريف مندور، وبيتر ميمي، وتامر محسن وهشام الغانم وآخرين.

وتضم قائمة ضيوف مهرجان الجونة السينمائي 2021، أمير المصري، وداليا البحيري، ومريم الخشت، ومحمود الليثي، وتارا عماد، وأحمد فهمي، ومحمد فراج، وصبري فواز، وثراء جبيل، ومحمد حاتم، وعلي قاسم، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وكريم محمود عبد العزيز، وشريف منير، وسيد رجب، وهاني رمزي، وأحمد رزق، وعلا رشدي وأحمد شاكر.