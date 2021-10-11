مصرع وإصابة 10 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين السورية

أعلن مصدر طبي، اليوم، مصرع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، في انفجار سيارة ملغومة بمدينة عفرين السورية، شمال غرب البلاد، والتي تسيطر عليها تركيا ومسلحون موالون لها، وذلك نقلا عن وكالة «رويترز».

أنقرة تصنف وحدات حماية الشعب كمنظمة إرهابية

وكانت تركيا قد حملت «وحدات حماية الشعب الكردية السورية»، المسؤولية عن هجمات سابقة بالقنابل في منطقة عفرين التي كانت خاضعة لسيطرة الوحدات إلى أن سيطرت عليها القوات التركية في هجوم عبر الحدود عام 2019، ولذلك تصنف أنقرة «وحدات حماية الشعب» كمنظمة إرهابية، وذلك بعد زعمها أن الوحدات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي ينشط في الأراضي التركية.

انفجارات وقتلى في عفرين

يذكر أنّ مدينة عفرين شهدت العديد من الانفجارات التي أودت بحياة الكثيرين، وفي مطلع شهر يونيو الماضي، انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سيارة في حي المحمودية وسط مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي بسوريا، كما قتل شخص وأصيب 9 آخرون جرّاء وقوع انفجار مماثل في أواخر شهر مايو وسط المدينة التي تسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا، جاء ذلك عقب تعرض المدينة لانفجار آخر مطلع الشهر كان معظم ضحاياه من الأطفال.

وكانت سلسلة من الانفجارات العنيفة هزّت مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا» منتصف سبتمبر الماضي، وأسفر الانفجار الناجم عن شاحنة مفخخة عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة.

ونقلت «سانا» عن مصادر محلية، أن سيارة شحن مفخخة انفجرت على أطراف حي زمام داخل مدينة الباب، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة بالممتلكات في محيط الانفجار، مشيرة إلى أن عددًا من المصابين جروحهم خطيرة.