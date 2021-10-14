باهر النويهي عن حكاية «بالتقسيط المريح»: دوري مفاجأة

يشارك الفنان باهر النويهي في حكاية «بالتقسيط المريح»، من مسلسل «جانب مظلم»، بطولة عدد كبير من الفنانين بينهم نيللي كريم وبسنت شوقي وآخرين.

وقال «النويهي» في تصريحات لـ «الوطن»، إن دوره في هذه الحكاية عبارة عن ضيف شرف في 3 أو 4 مشاهد وسيكون مفاجأة، مضيفا «انتهيت من تصوير مشاهدي مع الفنان أحمد داود، وبسنت شوقي، وهنا زهران، ونيللي كريم، وعدد كبير من النجوم».

باهر النويهي يكشف موعد عرض حكاية «بالتقسيط المريح»

ولفت الفنان باهر النويهي إلى أن موعد عرض حكاية «بالتقسيط المريح» من مسلسل «جانب مظلم»، سيكون خلال أيام، وسيتم عرضها على منصة «Watch It» حصريا.

ويتكون مسلسل «جانب مظلم»، من عدة حكايات منفصلة ومتصلة خلال 10 حلقات فقط، لتكون كل حكاية عبارة عن حلقة واحدة يتشارك فيها أبطال، وبقصص مختلفة عن باقي الحلقات.

باهر النويهي يكرر تجربة «الحكايات»

ولم تكن هذه الحكاية الأولى التي يشارك بها الفنان باهر النويهي، حيث يُعرض له حكاية أخرى حاليا تحمل اسم «هدف نبيل»، من مسلسل «ورا كل باب»، مع الفنان محمود البزاوي، وصلاح عبد الله، بجانب عدد كبير من نجوم الدراما، ومن إخراج من إخراج أيمن صقر.

كان أول ظهور للفنان باهر النويهي من خلال مشاركته في مسلسل «الأب الروحي»، في جزأيه الأول والثاني، عن طريق تجسيده لشخصية «حازم العطار»، وكان الجزء الأول من هذا العمل من إخراج بيتر ميمي، وتأليف هاني سرحان، وشارك في تقديمه العديد من النجوم من بينهم محمود حميدة، سوسن بدر، أحمد فلوكس، ميرهان حسين، عايدة رياض، وغيرهم من النجوم.

أما الجزء الثاني منه فهو من إخراج تامر حمزة، وتأليف هاني سرحان، وتشارك به العديد من النجوم منهم: أحمد عبد العزيز، محمد عادل، عمر الشناوي، محمد متولي.