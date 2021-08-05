بعد 7 سنوات من «سجن النسا».. أحمد داود يتعاون مع نيللي كريم في عمل جديد

يشارك الفنان أحمد داوود، في بطولة عمل فني جديد أمام النجمة نيللي كريم، بدأ تصوير مشاهده، ومن المقرر عرضه قريبًا على منصة شاهد VIP الإلكترونية، قبل طرحه على شاشة التليفزيون.

الشركة المنتجة لمسلسل نيللي كريم الجديد ترسل بوكيه ورد لـ أحمد داود

وتلقى الفنان أحمد داوود مجموعة من باقات الزهور لتهنئته ببداية تصوير مشاهده أمام نيللي كريم في المسلسل المرتقب، حسب الصور التي نشرها «داوود» عبر خاصية ستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، منها «بوكيه ورد» من شركة إنتاج المسلسل الجديد، وهى شركة Partner Pro التي هنأت بدورها «داوود» على مشاركته في هذا العمل الفني، معبرة له عن أمنيتها بأن يقدم عملًا فنيًا قويًا يحظى بإعجاب المشاهدين.

كما تلقى أحمد داوود «بوكيه ورد» من ستوديوهات قنوات mbc، لتهنئته بمشاركته في مسلسل جديد أمام نيللي كريم، وتمنياتها بنجاح هذا العمل الفني المرتقب، الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله المتعلقة بفريق العمل والنجوم المشاركين فيه، ومخرج المسلسل ومؤلفه.

أحمد داوود تعاون مع نيللي كريم منذ 7 سنوات في «سجن النسا»

وسبق أن تعاون أحمد داوود مع الفنانة نيللي كريم عام 2014 في مسلسل «سجن النسا»، حيث جسد شخصية «صابر»، الذي تزوج من «غالية»، وتلاعب بها واضطرت لقتله في النهاية، والمسلسل للكاتبة فتحية العسال، سيناريو وحوار هالة الزغندي، إخراج كاملة أبو ذكري، بطولة درة، ريهام حجاج، روبي، سلوى خطاب، نهى العمروسي، سلوى عثمان، ضياء الميرغني، ثراء جبيل.

ودارت أحداث مسلسل «سجن النسا»، حول معاناة عدد من السيدات لضغوط في حياتهن أثرّت سلبًا عليهن وارتكبن معها جرائم مختلفة لتجمعهمن جدران السجن في النهاية.