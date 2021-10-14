المحافظ يتابع العمل بمصانع جنوب بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل داخل عدد من مصانع المنطقة الصناعية جنوب المحافظة، اليوم الخميس، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، و اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والمهندس صلاح لطفي من شركة توزيع الكهرباء، والمهندس خالد رجائي من شركة نقل الكهرباء.

المحافظ يوجه بتذليل العقبات التي تواجه المنشآت الصناعية

وناقش محافظ بورسعيد عددا من الموضوعات المتعلقة بسير العمل داخل مصانع المنطقة الصناعية، موجها بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه أي منشأة صناعية بما يحقق النهوض بالعملية الصناعية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمر الجاد.

المحافظ: تنمية غير مسبوقة فى المجال الصناعي ببورسعيد

وأكد أن هناك تنمية غير مسبوقة في المجال الصناعى ببورسعيد، حيث تستهدف المحافظة إقامة أكبر عدد من المنشآت الصناعية لتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

من جهة أخرى، أعلن اللواء عادل الغضبان، افتتاح مدرسة التمريض الجديدة يوم الأحد المقبل، خلال تفقده مدرسة التمريض اليوم لمتابعة الاستعدادات النهائية بالمدرسة.

وأكد «محافظ بورسعيد» أن مدرسة التمريض الجديدة تقام على أعلى مستوى وتم مدها بكافة الإمكانيات اللازمة، في إطار الطفرة الطبية التي تشهدها المحافظة مؤخرا في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمن خطة المحافظة لتوفير العديد من الكوادر الطبية من أطقم التمريض المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.