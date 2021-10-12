تورتة وعصير هدية من محافظ بورسعيد للاحتفال بعيد ميلاد «سما»

وجّه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالاحتفال بعيد ميلاد تلميذة بالتورتة والعصير والبسكوت في مدرسة «الجرابعة»، الأساسية بقرية الجرابعة غرب بورسعيد بعد أن علم من مدرستها أن عيد ميلادها اليوم.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ مدرسة الجرابعة الأساسية المشتركة بغرب بورسعيد، لمتابعة انتظام العملية التعليمة بالمدرسة، رافقه خلالها الدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

وفوجىء المحافظ أثناء متابعته انتظام العملية التعليمية أن مُدرسة الفصل رسمت قلب على السبورة وبه اسم التلميذة «سما أحمد»، بالصف الثالث الابتدائي، وحينما استفسر عن الأمر أكدت المعلمة أن أن عيد ميلاد التلميذة اليوم، فقرر أن يحتفل الفصل كله بعيد ميلاد «سما»، بالعصير والتورتة والبسكويت كهدية منه قبل انتهاء اليوم الدراسي.

المحافظ: مدرسة الجرابعة بها نسبة حضور عالية

وأكد المحافظ، أن مدرسة الجرابعة شهدت نسبة حضور عالية من طلاب وطالبات المدرسة، مشيدا بدور أولياء الأمور وحرصهم على الالتزام بإرسال أبنائهم للمدرسة، كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها المدرسة للحد من انتشار فيرس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب .

المحافظ يشدد على الحضور اليومي والاعتماد على الذات

وطالب محافظ بورسعيد الطلاب بالالتزام والحضور اليومي خلال العام الدراسي، والاعتماد على الذات وتحصيل المناهج الدراسية من خلال المدرسة، وممارسة الأنشطة الرياضية والفنية المختلفة ، كما حث المعلمين على تكثيف المناهج الدراسية والعمل على تنمية المهارات الإدراكية للطلاب وتشجعيهم على الحضور بالمدرسة حرصا على مستقبلهم.