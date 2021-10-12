فوج جديد من رحلات «اعرف بلدك» إلى مدينة بورسعيد.. طريقة الاشتراك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة استمرار فعاليات برنامج «اعرف بلدك» بالمدن المختلفة، وكشفت عن تفاصيل رحلة جديدة إلى مدينة بورسعيد، خلال الفترة من 17 لـ21 أكتوبر الجاري، بمشاركة 46 مشاركًا ومشاركة من محافظة سوهاج.

وكشفت وزارة «الشباب والرياضة» عن شروط الاشتراك في البرنامج في إطار سلسلة رحلات برنامج اعرف بلدك إلى مدينة بورسعيد.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الاشتراك في رحلات الشباب والرياضة إلى مدينة بورسعيد، وفقًا لما أعلنته الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على النحو التالي:

رحلات «اعرف بلدك» إلى مدينة بورسعيد

وحددت الوزارة شروط الاشتراك كالتالي:

- مدة الفوج خمسة أيام بأربع ليالٍ.

- رسم الاشتراك: 400 جنيه من كل مشارك.

- التجمع من أمام مديرية الشباب والرياضة .

- المرحلة السنية: من 18 - 40 سنة.

- لا يجوز اصطحاب الأطفال والأسر نهائيا.

- دائما ما يكون استقبال المشتركين بالرحلات على وجبة العشاء والمغادرة عقب وجبة الإفطار.

- لا يجوز التبديل نهائيا، أو استرداد المبلغ.

- في حالة ثبوت عدم صحة البيانات المسجلة من قبل الشخص يرحل المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- الالتزام بتنفيذ تعليمات هيئة الإشراف.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

- تكون الانتقالات لمدينة بورسعيد ذهاباً وعودة «أتوبيسات مكيفة حديثة».

- يتحمل المشارك قيمة البرنامج السياحي.

كيفية الاشتراك والحجز

- يعلن عن الرحلات وفتح باب الحجز للرحلات أمام الشباب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة «بوابة مصر للشباب والرياضة».

- يقوم الشاب بتسجيل بياناته الشخصية من واقع بطاقة الرقم القومي على الموقع الإلكتروني «بوابة مصر للشباب والرياضة» من خلال الضغط على هذا الرابط.

- ثم يتوجه لمديرية الشباب والرياضة طبقا لبياناته الشخصية الموجودة ببطاقة الرقم القومي ويقوم بتسديد قيمة الاشتراك بمديرية الشباب والرياضة، وتكون الأولوية لأسبقية الدفع وليس التسجيل.