«الصحة»: في هذه الحالات.. على الطالب المصاب بكورونا البقاء في المنزل

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تتابع بشكل يومي كافة التقارير التي ترسلها وزارة التربية والتعليم، بشأن بعض الحالات المصابة بكورونا لطلاب المدارس وظاهرة الغياب وأسبابها خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس.

وتابع المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن وزارة الصحة حددت آلية التعامل مع الطلاب المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لحالات مصابة، وشددت الوزارة فى الخطة الوقائية التي أعدتها على أهمية التزام إدارة المدارس بالتباعد الجسدي بين الطلاب والتهوية الجيدة للفصول.

حالات الاشتباه بفيروس كورونا

وأوضح المصدر أنه في حال الاشتباه بحالة مصابة بالفيروس وشعر الطالب ببعض الأعراض التنفسية أو ارتفاع بسيط في درجة الحرارة يفضل أن يبقى في المنزل حتى زوال هذه الأعراض، وفي حال تفاقمت الأعراض على ولي الأمر التوجه إلى أقرب مستشفى، ويقوم ولي الأمر بإبلاغ مسؤول الاتصال بالمدرسة، وإذا كان يطبق العزل المنزلي، عليه استكمال المددة المتعارف عليها.

الحالات المخالطة لفيروس كورونا

وأوضح المصدر أنه في حال إذا كان الطالب مخالطاً لحالة مصابة بكورونا يجب البقاء في المنزل لمدة أسبوعين، ويخطر ولي الأمر المدرسة، مؤكدا أن ولي الأمر عليه دور هام في توضيح كافة مستجدات الفيروس على الطلاب والتشديد على أهمية البعد عن الباعة الجائلين واتباع نظام غذائي يعمل على تقوية الجهاز المناعي لمواجهة كورونا المستجد وممارسة الرياضة وعدم تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب وبعضهم البعض.

أعلى درجات الاستعداد على مستوى المحافظات

وفي سياق متصل أكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بشأن تسجيل الحصول على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.