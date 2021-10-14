كورونا فى مصر.. توقعات بارتفاع معدلات الشفاء الأيام القادمة

كشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان، عن آخر مستجدات فيروس كورونا فى مصر، وقالت التقارير إن هناك ارتفاع فى معدلات الشفاء داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وأشارت إلى وصول نسب الشفاء إلى 84.2%، وتوقعت الدخول فى ذروة الموجة الرابعة خلال أيام، على أن تكون الإصابات بسيطة ومتوسطة و80% منها عزل منزلى.

الأعراض الجانبية للقاح كوروناارت

وتابعت التقارير، أنه وصل عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، أكثر من 15 مليون جرعة، منهم أكثر من 7 ملايين حصل على الجرعة الثانية، ولم يسجل أى شخص حتى الآن ظهور أى أعراض جانبية غريبة أو خطيرة للقاح كورونا، وعن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، أوضحت الوزارة أنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم أو حكة أو تكسير فى العضلات، مشددة أن هذه الأعراض بسيطة وتزول من تلقاء نفسها، ولا تستدعي الذهاب الى الطبيب.

زيادة توريدات المادة الخام للقاح سينوفاك لعام 2023

وفيما يتعلق باللقاحات، أشارت التقارير إلى موافقة الجانب الصينى عن زيادة توريدات المادة الخام للقاح سينوفاك لعام 2023، بالكمية المطلوبة والتي تكفى لتصنيع 250 مليون جرعة، إلى جانب فتح قائمة التصدير للقاح «فاكسيرا» مع التوافق على السياسة السعرية، هذا بالإضافة إلى الموافقة على بدء إجراءات نقل تكنولوجيا التصنيع وسفر أول فريق من فاكسيرا لقضاء شهر بالمصنع، وكذا إرسال وفد تقني من «سينوفاك» مماثل لتدريب الكوادر المصرية على الخطوات التقنية لنشر التكنولوجيا.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الإسراع فى التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين وفقا لخطة الدولة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.