الصحة تحذر: ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا في الموجة الرابعة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا تختلف عن الموجات الثلاثة السابقة، متابعا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا تتميز بطول فترة الإصابة بدرجة الحرارة ومصاحبة الكحة ببلغم شديد والإصابة بالصداع الشديد وتعب في الجهاز التنفسي العلوي وأيضا ألم شديدة في الجهاز الهضمي اشتكى منها عدد كبير من مصابي فيروس كورونا.

أعراض الموجة الرابعة لكورونا في مصر

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن الموجة الرابعة إصاباتها الأكثر حتى الآن ولكن عدد الإصابات مقارنة بالتعداد السكاني أقل، ومعظم الإصابات متوسطة وبسيطة ومعظمها عزل منزلي حتى الآن، مؤكدا على أن التطعيمات لها عامل كبير في تخفيف الأعراض على مصابي الفيروس وكذلك قلة معدل الوفيات.

وأضاف الدكتور حسام حسني، أن معدل الشفاء داخل مستشفيات العزل الصحي جيدة جدا وتصل إلى 84%. وعن تحديث بروتكول مصابي كورونا، أعلن أن اللجنة العلمية تعقد اجتماعات مكثفة لتحديث البروتكول للمرة السادسة رغبة في إضافة مجموعة من العقاقير والتي تعمل على تقليل مضاعفات التعافي من فيروس كورونا والتي يعاني منها معظم مصابي فيروس كورونا.

الجرعة الثالثة للقاح كورونا

وأكد حسني على المواطنين التسابق من أجل الحصول على لقاح كورونا، والجرعة الثالثة لبعض الفئات ليست رفاهية وهي مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والجرعة الثالثة هي تنشيطية للأجسام المضادة، متابعا أن الأجسام المضادة تظل في الجسم لمدة ستة أشهر أو تسعة أو عام كامل.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 265663 حتى اليوم.