المشدد 5 سنوات لإخواني فقأ عين مواطنين بطلقات خرطوش في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، دائرة الإرهاب، بتخفيف الحكم الصادر ضد أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية من 10 سنوات لـ 5 سنوات، بعد أن أعاد محامي المتهم إجراءات محاكمته كونه حدثًا ولم يبلغ السن القانوني، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والإتصال بتنظيم داعش الإرهابي وإطلاق نار من فرد خرطوش خلال مشاركته في مظاهرة، ما أسفر عن فقأ عين شخصين من المواطنين بدائرة مركز أبو كبير.

الأمن يتلقى بلاغًا بالواقعة

وكان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية في أول مايو من عام 2015، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة أبو كبير من الأهالي بتجمهر عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية مرددين هتافات ضد أجهزة الدولة، تدخل على إثرها بعض أهالي المنطقة في محاولة لمنعهم من تخريب الممتلكات العامة والخاصة، فأطلق بعض المشاركين الأعيرة النارية من أسلحة خرطوش بحوزتهم.

الأمن ينتقل لمكان البلاغ ويحدد المتهمين

وانتقل على الفور ضباط مباحث المديرية وضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير بالاشتراك مع ضباط مباحث الأمن العام ومجموعات قتالية، وألقى القبض على عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وبحوزتهم أسلحة خرطوش، وبالفحص تبين إصابة «محمود.ح.ع.ي»، و«محمد.ا.م»، بفقأ عينيهما بطلقات نارية من فرد خرطوش، وكذا إصابة «المنياوي.أ.ق»، و«عادل.أ.ح»، برش خرطوش.

وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم لمحكمة الجنايات بالزقازيق، وأصدرت المحكمة إحكاما ضدهم، وأعاد محامي المتهم «عمار.ص.ا»، أحد عناصر جماعة الإخوان محاكمته كونه يبلغ من العمر 17 عامًا وهو حدث لم يبلغ السن القانوني.